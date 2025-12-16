Organizada chama atenção na eleição que levou Matheus Souto Maior à presidência do Sport

Apoio declarado e clima de euforia marcaram a participação da uniformizada no pleito rubro-negro

Matheus Souto Maior é o novo presidente do Sport (Crysli Viana/DP FOTO)

A presença de membros da principal torcida organizada do Sport marcou e deu um tom diferente à eleição que confirmou Matheus Souto Maior como novo presidente rubro-negro, nesta segunda-feira (15), na Ilha do Retiro. Desde a chegada ao local de votação, a movimentação chamou a atenção, crescendo em intensidade ao longo da apuração e explodindo em euforia após a confirmação da vitória da chapa Leões pela Mudança.

Alinhada à candidatura de Matheus Souto Maior, a organizada teve participação considerada relevante no processo, com votos que ajudaram a impulsionar a virada na contagem. Após o resultado, o clima foi de celebração intensa na sede social. Em meio aos integrantes do grupo, o presidente eleito colocou o boné da organizada, foi carregado nos braços e participou do tradicional grito de "Cazá Cazá", símbolo histórico da torcida rubro-negra.

A relação entre Matheus Souto Maior e as torcidas organizadas já vinha sendo tratada de forma aberta durante a campanha. Dias antes da eleição, em entrevista ao programa Léo Medrado & Traíras, o então candidato falou sobre o apoio recebido e a aproximação com diferentes segmentos da torcida.

"Apoio você não nega", resumiu, ao comentar a presença da organizada em um almoço de adesão da chapa.

Espaço da organizada no clube

Na mesma entrevista, Matheus destacou experiências vividas em visitas aos estádios de Internacional e Grêmio, em Porto Alegre, apontando modelos de relacionamento mais estruturados entre clubes, poder público e torcidas organizadas. Segundo ele, nesses casos há cadastro formal de integrantes, além de parcerias com Polícia, Secretaria de Segurança Pública e Juizado do Torcedor. Em situações de problemas, as decisões partem dos órgãos públicos e as punições recaem sobre pessoas físicas.

"São punidos os CPFs, impedindo a entrada no estádio", explicou.

O presidente eleito também reforçou que o diálogo não se restringiu a uma única organizada. Matheus Souto Maior ponderou ainda que a principal uniformizada acaba mais exposta por sua visibilidade.

"Eu acho que ela tem mais visibilidade, e aí por isso acredito que tenha mais força. E por ter mais força, fica mais na vitrine. São torcedores. Não são todos que têm problemas", disse.

"Essa mesma conversa e recepção que a gente teve com a torcida organizada que estava lá, nós tivemos com outras torcidas também, e não vejo problema nenhum em conversar. O que não podemos é acobertar problemas", completou o novo presidente.

Já projetando o futuro, o novo mandatário do Sport defendeu a retomada do clima festivo nas arquibancadas da Ilha do Retiro.

"Eu não sei hoje como é a relação do Sport com as torcidas, mas eu gostaria muito, e a chapa toda concorda com isso, que a festa volte ao estádio. A torcida do Sport, de um tempo para cá, ficou muito fria. E essa festa passa pela volta das torcidas", declarou, ressaltando, porém, que qualquer iniciativa precisa respeitar decisões das autoridades.

"Agora, é óbvio que a gente tem que dialogar com outros setores, Secretaria de Segurança Pública, polícia… Se o Ministério Público determinar, a gente tem que fazer."

Por fim, Matheus foi categórico ao falar sobre limites.

"Havendo arruaça, qualquer tipo de problema, tem que ser punido", concluiu.