Novo presidente do Sport, Matheus Souto Maior explica departamento de futebol

Matheus Souto Maior confirmou negociação com Conde e Rondineli. (Crysli Viana/DP FOTO)

Eleito presidente do Sport para o mandato tampão durante o ano de 2026, Matheus Souto Maior afirmou que a nova gestão pretende avançar na profissionalização do clube com a criação do cargo de CEO, além de adotar um modelo enxuto para o departamento de futebol.

Matheus Souto Maior destacou a necessidade de contratação de um diretor geral para comandar a operação do Sport. Segundo ele, hoje em dia, o clube não tem esse representante para quem recorrer e que seja o rosto para resolver um problema.

"A gente está discutindo a contratação de um CEO, um diretor geral do clube. Porque hoje a gente enxerga que o clube não tem isso. Se você olhar para o Sport, quem responde operacionalmente pelo time hoje? O Sport é uma empresa que fatura 100 milhões, toda empresa que fatura 100 milhões tem um diretor geral", afirmou em entrevista à Rádio Jornal após o pleito.

O novo presidente também colocou como "medida emergencial" a estruturação do departamento de futebol, além de reforçar que a ideia da sua gestão é evitar um departamento inchado, mantendo poucos nomes ligados diretamente ao clube.

"Por enquanto é só Marcos Vinicius, porque o que a gente vendeu durante a campanha? Profissionalismo. Não temos interesse em montar um departamento de futebol com cinco pessoas, gostaríamos de fazer um departamento de abnegados muito enxuto, talvez Marquinhos e mais um, no máximo mais dois”, disse.

Matheus também explicou que a estrutura será completada com profissionais de alta qualidade, por isso, a gestão acredita que contratando e dando espaço para trabalhar, vão obter o retorno esperado. Além disso, o presidente afirmou que a formação com nomes qualificados faz parte de um plano mais amplo de profissionalização do clube, modelo onde a sua chapa "Leões Pela Mudança", defendeu durante toda a campanha.

"Vamos ter o executivo, o gerente do futebol e o treinador com toda sua comissão técnica. A gente entende que quando a gente contrata bons perfis, dá autonomia e direcionamentos, eles vão seguir", completou.

"Falamos disso na campanha, os quatro principais papéis: quem toma conta da operação do clube, quem coloca o dinheiro para dentro, quem segura o dinheiro, que é o financeiro, e o executivo do futebol. A gente entende que com esses quatro papéis o clube se torna mais profissional e a gente caminha em direção à preparação para uma SAF daqui uns dois ou três anos", concluiu