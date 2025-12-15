Eleição do Sport: lista de sócios aptos a votar não consta nomes dos candidatos a presidente

Os sócios não incluídos na lista estão sendo orientados a se dirigir à secretaria do clube

Movimentação nas Eleições do Sport (Rafael Vieira/ DP Foto)

O Sport está realizando, nesta segunda-feira (15), a eleição suplementar para a escolha do novo presidente que comandará o clube no complemento do biênio 2025/2026. O pleito acontece no estacionamento das sociais da Ilha do Retiro e segue até às 18h.

Apesar da divulgação recente da lista de sócios aptos a votar, diversos nomes não constam no documento oficial. Entre os ausentes estão os três candidatos à presidência — Severino Otávio (Branquinho), Paulo Bivar e Matheus Souto Maior —, além de ex-presidentes, como Gustavo Dubeux.

Para regularizar a situação e garantir o voto, os sócios não incluídos estão sendo orientados a se dirigir à secretaria do clube. De acordo com o regulamento, sócios titulares maiores de 18 anos, com situação financeira adimplente e ingressantes no quadro social até 30 de novembro de 2025 estão aptos a participar da eleição.

CANDIDATOS

CHAPA 10 - SPORT ETERNO

Presidente: Paulo Bivar

Vice: Manoel Veloso (Manolo)

CHAPA 20 - LEÕES PELA MUDANÇA

Presidente: Matheus Souto Maior

Vice: Kadico Pereira

CHAPA 30 - SPORT UNIDO PARA VENCER

Presidente: Severino Otávio (Branquinho)

Vice: José Roberto Moura