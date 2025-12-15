'Sendo eleito presidente do Sport, até sexta-feira (19), anunciaremos o novo treinador', diz Matheus Souto Maior

Matheus Souto Maior, candidato da chapa Leões pela Mudança (20) (Paulo Mota/ DP)

Presente na Ilha do Retiro durante as Eleições Suplementares do Sport, o candidato da chapa 20 "Leões Pela Mudança", Matheus Souto Maior, após realizar seu voto, concedeu uma entrevista ao Diario de Pernambuco, afirmando que a expectativa está alta por um desfecho positivo.

Matheus disse que, apesar do mandato ter duração de apenas um ano, o momento é decisivo para o futuro do clube. Além disso, destacou a boa movimentação de sócios no local de votação e demonstrou confiança na participação do torcedor do Sport.

"A torcida tem a oportunidade de escolher o novo presidente do Sport. Embora o mandato seja curto, de um ano, é um mandato extremamente importante e estamos com muita fé que teremos um resultado positivo ao fim do dia", disse Matheus.

"A movimentação está boa e a gente tem uma boa expectativa para a abertura das urnas", completou.

O candidato da chapa 20 também comentou sobre as prioridades que terá em sua gestão, caso saia eleito o presidente do Sport. Para Matheus, é necessário focar principalmente nos ajustes da área financeira do clube, devido ao desequilíbrio vivido pelo Leão na gestão anterior. Além da parte financeira, outro foco deve ser em colocar a sede do clube de volta a ativa.

"O principal ponto é ajustar a questão financeira. Existe um descasamento financeiro grande que vamos ter que ajustar. Passa pelo ajuste da folha do futebol, que vamos ter que ter uma conversa com o departamento de futebol, com jurídico, com a parte financeira, todo mundo junto para encontrar um meio-termo", afirmou Matheus Souto Maior

"A outra prioridade é a sede, que está precisando voltar a ser ativa. Isso machuca o coração de nós, torcedores, e queremos colocar ela em pé o mais rápido possível", completou

Sobre seus primeiros passos, em caso de vitória, Matheus afirmou que anunciará o nome do novo treinador e executivo ainda nesta semana.

"A expectativa da gente é que, sendo positiva a vitória, até sexta-feira (19) a gente tenha o nome do executivo e do treinador anunciados", afirmou Matheus Souto Maior.