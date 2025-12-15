Eleição do Sport: votação encerrada; começa apuração para definição do novo presidente
A expectativa agora é para a apuração das 18 urnas e o resultado final da eleição
Publicado: 15/12/2025 às 18:47
Movimento foi grande na Ilha nesta segunda (15) (Rafael Vieira/DP)
Por volta das 18h, foi finalizada a votação para as eleições suplementares do Sport. A expectativa agora é para a apuração das 18 urnas e o resultado final, que vai definir o novo presidente do clube para a mandato tampão no ano de 2026.
Entre os principais desafios estão a montagem do elenco para a Série B, o reequilíbrio das finanças, a execução do Plano de Recuperação Judicial e a reconstrução da confiança do torcedor.
Além disso, o novo presidente precisará lidar com indefinições no elenco, queda drástica de orçamento e decisões estratégicas que impactam diretamente o futuro esportivo do Sport.
Sócios do Sport falam sobre as suas preferências entre os candidatos à presidência. pic.twitter.com/Yzqwm0t60W— Esportes DP (@EsportesDP) December 15, 2025
CANDIDATOS
A eleição desta segunda será marcada por um bate-chapa, com três grupos distintos concorrendo ao comando do Sport:
CHAPA 10 - SPORT ETERNO
Presidente: Paulo Bivar
Vice: Manoel Veloso (Manolo)
CHAPA 20 - LEÕES PELA MUDANÇA
Presidente: Matheus Souto Maior
Vice: Kadico Pereira
CHAPA 30 - SPORT UNIDO PARA VENCER
Presidente: Severino Otávio (Branquinho)
Vice: José Roberto Moura