Eleição do Sport: votação encerrada; começa apuração para definição do novo presidente

A expectativa agora é para a apuração das 18 urnas e o resultado final da eleição

Movimento foi grande na Ilha nesta segunda (15) (Rafael Vieira/DP)

Por volta das 18h, foi finalizada a votação para as eleições suplementares do Sport. A expectativa agora é para a apuração das 18 urnas e o resultado final, que vai definir o novo presidente do clube para a mandato tampão no ano de 2026.

Entre os principais desafios estão a montagem do elenco para a Série B, o reequilíbrio das finanças, a execução do Plano de Recuperação Judicial e a reconstrução da confiança do torcedor.

Além disso, o novo presidente precisará lidar com indefinições no elenco, queda drástica de orçamento e decisões estratégicas que impactam diretamente o futuro esportivo do Sport.

Sócios do Sport falam sobre as suas preferências entre os candidatos à presidência. pic.twitter.com/Yzqwm0t60W — Esportes DP (@EsportesDP) December 15, 2025

CANDIDATOS

A eleição desta segunda será marcada por um bate-chapa, com três grupos distintos concorrendo ao comando do Sport:

CHAPA 10 - SPORT ETERNO

Presidente: Paulo Bivar

Vice: Manoel Veloso (Manolo)

CHAPA 20 - LEÕES PELA MUDANÇA

Presidente: Matheus Souto Maior

Vice: Kadico Pereira

CHAPA 30 - SPORT UNIDO PARA VENCER

Presidente: Severino Otávio (Branquinho)

Vice: José Roberto Moura