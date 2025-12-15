Eleição do Sport: Paulo Bivar promete treinador, elenco e executivo de futebol de forma imediata

Paulo Bivar, candidato da chapa 10 "Sport Eterno - Mudança para Vencer" (Rafael Vieira/ DP Foto)

Candidato a presidente do Sport, Paulo Bivar, da Chapa "Sport Eterno – Mudança para Vencer", concedeu entrevista ao Diario de Pernambuco, após votar nas eleições que são realizadas nesta segunda-feira (15), na Ilha do Retiro.

Paulo destacou que a prioridade é a contratação de um treinador para assumir o comando do clube.

"Se adiantarmos [os nomes dos treinadores], deixará de ser um segredo, embora a imprensa já tenha noticiado os nomes principais. Sim, caso seja eleito hoje, a primeira coisa que farei é colocar o alarme para as 6 horas da manhã. Amanhã teremos que estar no clube cedo, em expediente, para começar a fazer contatos de maneira oficial, com o poder da caneta. E ter o treinador, executivo e auxiliar técnico, iniciando imediatamente a execução desse novo elenco de futebol para 2026", afirmou Bivar.

Analisando a situação financeira do Sport, Paulo revelou que alinhou investidores para o clube, caso o clube precise de capital.

"As gestões [financeiro e futebol] estão completamente interligadas. Precisaremos, rapidamente, atualizar onde estão os gastos, pois a folha é muito grande para uma Série B. Há atletas que talvez não tenham interesse em permanecer, e que a gente não quer também que fiquem. Além disso, temos uma grande preocupação com o que o Sport tem realmente a receber em janeiro, fevereiro e março. Há receio de que toda a receita tenha sido antecipada. Por isso, já busquei e tenho uma série de investidores engatilhados. Caso o Sport precise de capital, de uma injeção rápida de dinheiro em janeiro, já temos isso garantido", destacou.

O candidato disse, ainda, que esta é uma das eleições mais importantes da história do clube diante da situação atual.

"Acredito que esta seja uma das eleições mais importantes na história do Sport. Não me lembro de uma eleição anterior com três candidatos tão equilibrados, onde as pesquisas oscilam muito, e com perfis diferentes, mas todos qualificados para exercer o cargo. É uma das eleições mais importantes, somada ao péssimo momento atual do Sport. Não se pode votar apenas com o coração, é preciso votar com a razão, analisando quem é o candidato mais apto, mais qualificado, com mais ideias e um plano para começar a trabalhar no dia seguinte à posse, pois não há tempo a perder" disse o candidato.

