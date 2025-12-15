Eleições no Sport: "Estou conversando com alguns treinadores", diz candidato Branquinho

Branquinho, candidato a presidência do Sport (Rafael Vieira/ DP Foto)

Candidato a presidência do Sport, Severino Otávio, Branquinho, da chapa "Sport Unido para Vencer" (30), concedeu entrevista ao Diario de Pernambuco, após votar nas eleições que estão sendo realizadas nesta segunda-feira (15), na Ilha do Retiro.

Em entrevista, Branquinho afirmou que já tem conversas com possíveis nomes para assumir o posto de treinador do Sport em 2026.

"Estou conversando com alguns treinadores, mas só teremos condições de concretizar algo mais definido após as eleições. Tenho alguns nomes já levantados e conversados. São nomes que, na minha avaliação, são os melhores para o Sport. Não sou dono da verdade, e outros nomes poderão surgir. No entanto, a escolha dependerá de uma série de circunstâncias, como o valor salarial, se o clube tem condições de pagar, e a motivação do treinador para vir. Analisarei e conversarei com cada um para ver quem demonstra maior vontade e motivação para dirigir o Sport", disse o candidato.

Além de revelar que a prioridade da sua gestão, caso seja eleito o novo presidente do Sport, será a reestruturação financeira do clube, diminuindo os custos do clube em todas as áreas.



"Devemos priorizar todos os aspectos: cobrir a sede, melhorar o time e reduzir os custos, já que estaremos na Série B. É preciso baixar os custos em todos os setores, seja na parte administrativa ou em outras áreas. A maior prioridade é, infelizmente, reduzir os custos do Sport em 2026, pois estaremos na Série B e haverá uma queda vertiginosa de receita." finalizou.





