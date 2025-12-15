diariodepernambuco.com.br
ELEIÇÃO SPORT

Começa eleição para presidente do Sport; saiba onde é a votação

Os votos serão realizados entre às 8h e 18h desta segunda-feira (15)

Lucas Valle

Publicado: 15/12/2025 às 08:59

A eleição para presidente do Sport acontece no estacionamento das sociais do clube/Paulo Mota/ DP

O futuro presidente do Sport está mais perto do que nunca. A votação para definir o comandante do Leão teve início às 8h, desta segunda-feira (15) e se estende até as 18h. Os votos estão sendo realizados no estacionamento das sociais da Ilha do Retiro, em função das obras de reforma na sede social.

Após um ano desastroso do presidente Yuri Romão, o torcedor vai eleger hoje o novo mandatário para o mandato tampão de 2026, acreditando na recuperação do Leão da Ilha neste momento complicado em sua história.

Os três concorrentes que desejam realizar essa mudança no comando rubro-negro e chefiar o executivo do clube são: Paulo Bivar, da chapa Sport Eterno (10); Matheus Souto Maior, da Leões pela Mudança (20) e Severino Otávio, Branquinho, do grupo Sport Unido para Vencer (30).

O primeiro a votar foi Alexandre Caldas Esteves, sócio benemérito do Leão, ao ser questionado sobre seu voto, afirmou: "Votei em Branquinho, pela segurança do momento".

 

 

Sócios aptos a votar
O Sport divulgou a lista completa dos sócios aptos ao voto (confira no nosso site). No total, estão habilitados ao voto, de acordo com o Estatuto do clube, 6.163 associados, divididos em nove categorias distintas, são elas: Fundador, Benemérito, Benemérito Atleta, Patrimonial, Proprietário, Subscritor, Remido ou Contribuinte, além das categorias Sócio 87 Contribuinte e Sócio Rubro-negro Contribuinte.

 

 


