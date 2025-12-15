diariodepernambuco.com.br
Sport
MATHEUS SOUTO MAIOR

Após não ter nome na lista, Matheus Souto Maior, é o primeiro candidato a votar na eleição do Sport

A votação para definir o futuro presidente do Sport teve início às 8h desta segunda-feira (15)

Lucas Valle

Publicado: 15/12/2025 às 09:40

Matheus Souto Maior, candidato da chapa Leões pela Mudança (20)/Paulo Mota/ DP

Após o início da Eleição Suplementar do Sport, Matheus Souto Maior, da chapa Leões pela Mudança (20) já realizou o seu voto. Com um sorriso no rosto, o candidato a presidência do Sport foi o primeiro representante das três chapas a registrar seu voto na eleição do Sport.

O voto do candidato da chapa Leões pela Mudança (20) foi realizado na urna número nove, às 9h, com os seus apoiadores entoando o "Cazá, Cazá". 

Segundo apurado pela reportagem do Diario de Pernambuco, que se encontra no local da eleição, Matheus tentou realizar seu voto em três urnas, porém não tinha seu nome na lista. O candidato então se dirigiu a secretaria e voltou afirmando que conseguiria registrar o seu voto.

A votação para definir o comandante do Leão teve início às 8h, desta segunda-feira (15) e irá seguir contabilizando os votos as 18h. Os votos estão sendo realizados no estacionamento das sociais da Ilha do Retiro.

 

