Após não ter nome na lista, Matheus Souto Maior, é o primeiro candidato a votar na eleição do Sport
A votação para definir o futuro presidente do Sport teve início às 8h desta segunda-feira (15)
Publicado: 15/12/2025 às 09:40
Matheus Souto Maior, candidato da chapa Leões pela Mudança (20) (Paulo Mota/ DP)
Após o início da Eleição Suplementar do Sport, Matheus Souto Maior, da chapa Leões pela Mudança (20) já realizou o seu voto. Com um sorriso no rosto, o candidato a presidência do Sport foi o primeiro representante das três chapas a registrar seu voto na eleição do Sport.
Candidato à presidência do Sport pela chapa 20, Matheus Souto Maior, já realizou seu voto. pic.twitter.com/tyIn7LA5Oq— Esportes DP (@EsportesDP) December 15, 2025
Segundo apurado pela reportagem do Diario de Pernambuco, que se encontra no local da eleição, Matheus tentou realizar seu voto em três urnas, porém não tinha seu nome na lista. O candidato então se dirigiu a secretaria e voltou afirmando que conseguiria registrar o seu voto.
A votação para definir o comandante do Leão teve início às 8h, desta segunda-feira (15) e irá seguir contabilizando os votos as 18h. Os votos estão sendo realizados no estacionamento das sociais da Ilha do Retiro.