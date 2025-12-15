'O melhor candidato é Branquinho, nós precisamos da união de todos', afirma Gustavo Dubeux
As eleições suplementares do Sport estão acontecendo nesta segunda-feira (15), na Ilha do Retiro, e seguem até as 18h
Publicado: 15/12/2025 às 12:43
Gustavo Dubeux, ex-presidente do Sport (Rafael Vieira/ DP Foto)
O ex-presidente do Sport, Gustavo Dubeux, está presente na Ilha do Retiro nesta segunda-feira (15) para reforçar seu apoio ao candidato Severino Otávio, Branquinho, da chapa 30, “Sport Unido para Vencer”, nas Eleições Suplementares do clube.
"É importante, o Sport está precisando voltar as vitórias, aos seus melhores dias, resgatar a dignidade, a autoestima do torcedor rubro-negro, porque o torcedor está triste, então hoje é um dia muito importante", afirmou o ex-presidente do Sport.
Dubeux também destacou que Branquinho é a melhor opção para comandar o clube neste momento, devido a experiência do candidato e a necessidade de união entre os. rubro-negros.
"É evidente que o melhor candidato é Branquinho, porque ele é um candidato testado e aprovado. Então a gente sabe que vai dar certo. Agora é preciso a união de todos em torno dele para que a gente alcance todos os objetivos, consiga fazer um time competitivo e voltar novamente a Série A, para fazer enfim um bom ano para que, daqui a um ano, quando houver a eleição para o triênio, o clube esteja em outra situação e na Série A"
As Eleições Suplementares do Sport seguem acontecendo na Ilha do Retiro e estão abertas aos sócios aptos a votar até as 18h.