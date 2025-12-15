'O melhor candidato é Branquinho, nós precisamos da união de todos', afirma Gustavo Dubeux

As eleições suplementares do Sport estão acontecendo nesta segunda-feira (15), na Ilha do Retiro, e seguem até as 18h

Gustavo Dubeux, ex-presidente do Sport (Rafael Vieira/ DP Foto)

O ex-presidente do Sport, Gustavo Dubeux, está presente na Ilha do Retiro nesta segunda-feira (15) para reforçar seu apoio ao candidato Severino Otávio, Branquinho, da chapa 30, “Sport Unido para Vencer”, nas Eleições Suplementares do clube.

Em entrevista ao Diario de Pernambuco, Dubeux ressaltou a importância do pleito para a reconstrução do clube e para a retomada da confiança do torcedor rubro-negro, após um ano terrível marcado por resultados negativos e problemas com a gestão.

"É importante, o Sport está precisando voltar as vitórias, aos seus melhores dias, resgatar a dignidade, a autoestima do torcedor rubro-negro, porque o torcedor está triste, então hoje é um dia muito importante", afirmou o ex-presidente do Sport.

Dubeux também destacou que Branquinho é a melhor opção para comandar o clube neste momento, devido a experiência do candidato e a necessidade de união entre os. rubro-negros.



"É evidente que o melhor candidato é Branquinho, porque ele é um candidato testado e aprovado. Então a gente sabe que vai dar certo. Agora é preciso a união de todos em torno dele para que a gente alcance todos os objetivos, consiga fazer um time competitivo e voltar novamente a Série A, para fazer enfim um bom ano para que, daqui a um ano, quando houver a eleição para o triênio, o clube esteja em outra situação e na Série A"

As Eleições Suplementares do Sport seguem acontecendo na Ilha do Retiro e estão abertas aos sócios aptos a votar até as 18h.