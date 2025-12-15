Novo presidente do Sport para o restante do biênio 2025–2026 será definido nesta segunda (15)

O pleito acontece das 8h às 18h, de forma presencial, na sede social da Ilha do Retiro

Torcida do Sport presente na Ilha do Retiro (Paulo Paiva/ Sport)

O Sport vive nesta segunda-feira (15) um dos dias mais decisivos de sua história recente. Em meio a uma temporada marcada por rebaixamento à Série B, crise financeira e instabilidade política, o clube realiza a eleição suplementar que definirá o novo presidente executivo e vice-presidente executivo para o restante do biênio 2025–2026.

O pleito acontece das 8h às 18h, de forma presencial, na sede social da Ilha do Retiro, com voto direto e secreto, por meio de cédulas impressas. O processo ocorre após as renúncias antecipadas de Yuri Romão e Raphael Campos, válidas a partir do último dia 12 de dezembro.

Diante do cenário de urgência, o Conselho optou por antecipar o processo eleitoral, garantindo um pleito direto entre os sócios para definir quem conduzirá o clube até o fim de 2026. A expectativa é de que o novo comando assuma imediatamente o planejamento esportivo e financeiro para a próxima temporada.

Três chapas na disputa

A eleição desta segunda será marcada por um bate-chapa, com três grupos distintos concorrendo ao comando do Sport:

Chapa 10 "Sport Eterno – Mudança para Vencer"

Presidente: Paulo Bivar

Vice: Manoel Veloso (Manolo)

Chapa 20 "Leões Pela Mudança"

Presidente: Matheus Souto Maior

Vice: Kadico Pereira

Chapa 30 "Sport Unido para Vencer"

Presidente: Severino Otávio (Branquinho)

Vice: José Roberto Moura

Sócios aptos para votação

Podem votar os sócios titulares que pertençam às categorias estatutárias habilitadas, que são: Fundador, Benemérito, Benemérito Atleta, Patrimonial, Proprietário, Subscritor, Remido ou Contribuinte, além das categorias Sócio 87 Contribuinte e Sócio Rubro-negro Contribuinte.

Para exercer o direito ao voto, o associado deve ter 18 anos completos na data da eleição, ser sócio desde, no mínimo, 15 de dezembro de 2023 e estar adimplente até a competência de outubro de 2025.

Caso o sócio entenda estar apto e o nome não conste na lista, tem a opção de se dirigir ao local de votação e fazer a consulta junto à Comissão Eleitoral.

(Confira aqui a relação de sócios aptos a votar)

Mandato até o fim de 2026

Os eleitos nesta segunda-feira não iniciarão um novo ciclo completo, mas sim concluirão o mandato deixado por Yuri Romão, válido até dezembro de 2026. Entre os principais desafios estão a montagem do elenco para a Série B, o reequilíbrio das finanças, a execução do Plano de Recuperação Judicial e a reconstrução da confiança do torcedor.

Além disso, o novo presidente precisará lidar com indefinições no elenco, queda drástica de orçamento e decisões estratégicas que impactam diretamente o futuro esportivo do Sport.