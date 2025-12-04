Eleição no Sport: chapa de Paulo Bivar é inscrita oficialmente

A eleição no Sport está marcada para segunda-feira, dia 15 dezembro, das 8h às 18h, na sede social do clube

Chapa "Sport Eterno - Mudança para Vencer" foi lançada nesta terça-feira (2) (Caio Antunes / DP)

Uma chapa foi inscrita para a eleição do Sport. Na última terça-feira (2), foi a vez da chapa “Sport Eterno – Mudança para Vencer”, que tem Paulo Bivar como presidente e Manolo Veloso como vice. A eleição está marcada para o dia 15 de dezembro.

Paulo Bivar, filho do ex-presidente Milton Bivar, anunciou em seu comunicado oficial de candidatura, ocorrido na última terça-feira (2), os nomes que irão compor o departamento de futebol do clube em seu possível mandato. Paulo apresentou diversos integrantes que fizeram parte da última gestão de seu pai à frente do Sport. A chapa também confirma que as exigências do processo eleitoral foram todas cumpridas.

TREINADOR

Vice-presidente de futebol em caso de vitória na eleição, Augusto Caldas já antecipou o perfil de treinador que será buscado no mercado. O membro da chapa de oposição detalhou os principais desafios para fazer o futebol do Sport em 2026.

“Primeiro a gente tem que trazer um cara que entenda a situação que nós estamos passando, uma situação de reconstrução. Um cara que entenda que a marca Sport hoje é supervalorizada no mercado. Então vindo para cá ele tem que entender que talvez a parte salarial não seja o foco principal. Principalmente, tem que ser um cara vencedor, que se adeque ao que a gente quer de futebol”, disse Augusto Caldas.

“O desafio maior de todos é que a gente não está reconstruindo um time com apenas cinco atletas. A gente tem aí 30, 35 contratos que a gente tem que fazer uma análise minuciosa um por um. É um perfil de treinador complexo, mas é um perfil que a gente está buscando no mercado. Posso falar que treinadores e executivos a gente já vem contactando, mesmo entendendo nossa limitação financeira”, completou.

ELEIÇÃO

As chapas têm até esta sexta-feira (5), às 18h, para apresentar oficialmente seus candidatos à presidência do clube. Neste momento, além da inscrição de Paulo Bivar, a chapa “Leões Pela Mudança” também confirmou a candidatura de Matheus Souto Maior. Dos candidatos previstos para a eleição, apenas Severino Otávio (Branquinho), que ainda não realizou a inscrição de sua chapa, optou por formalizar a candidatura no último dia.

O pleito eleitoral acontece de maneira oficial no dia 15 de dezembro, das 8h às 18h, na sede social do clube. Entre o período de término das inscrições das chapas e a eleição, serão realizados análises de documentos, correção de irregularidades e a publicação das chapas homologadas.