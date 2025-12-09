Sport acerta saída do volante Christian Rivera para o Pachuca, do México

Christian Rivera, volante do Sport (Paulo Paiva/Sport)

O volante colombiano Christian Rivera, de 29 anos, está de saída do Sport. A transferência para o Pachuca, do México, foi confirmada por Alfredo Bertini, membro do Comitê de Transição do futebol do clube, em entrevista ao programa Léo Medrado & Traíras. O acordo envolve a quitação de dívidas do Sport com o Tijuana e com o empresário do jogador.

Segundo Alfredo Bertini, a proposta oficial pelo jogador chegou no último final de semana e foi aprovada em consenso entre as diferentes chapas que estão atuando na transição de gestão do clube. “O Pachuca assume a dívida do Sport com o Tijuana-MEX, bem como a responsabilidade com o empresário do atleta. Além disso, economizamos com os salários do jogador”, explicou.

O Pachuca demonstrou interesse em assumir a dívida restante do Rubro-negro pela contratação do volante, que custou ao clube pernambucano R$ 17 milhões por 75% dos direitos no início do ano.

De acordo com o ge, o Leão da Ilha pagou 900 mil dólares (aproximadamente R$ 4,89 milhões) ao Tijuana, clube mexicano que detinha o passe de Rivera. Com isso, ainda faltariam 2,1 milhões de dólares (cerca de R$ 11,4 milhões) para quitar a compra ao longo de 2026.



Em 2025, Rivera atuou em 45 partidas, registrou uma assistência e foi titular na maior parte da temporada. O colombiano foi peça fundamental na conquista do título estadual, mas acabou tendo queda de rendimento ao longo da campanha na Série A, marcada por dificuldades do time na elite.

