Rafael Thyere deixa o Sport após sete temporadas e acerta com a Chapecoense

A vontade do atleta em não seguir mais no clube pesou; o zagueiro e capitão conquistou quatro títulos pernambucanos pelo Leão

Rafael Thyere, zagueiro do Sport (Paulo Paiva/Sport Recife)

O zagueiro e capitão Rafael Thyere está de saída do Sport e não jogará mais pelo clube. O atleta de 32 anos deixa a Ilha do Retiro após sete temporadas. O destino deve ser a Chapecoense, clube onde atuou em 2018 e que tem Gilmar Dal Pozzo como técnico. A informação foi divulgada pelo Canal do Lucas Holanda e confirmada pelo Diario de Pernambuco.

A saída de Thyere já vinha sendo desenhada pelo desejo do jogador de não seguir mais vestindo a camisa rubro-negra, embora ele tenha renovado contrato com o Sport por mais um ano. O pedido foi oficializado por meio de um comunicado feito pela empresária do atleta a Alfredo Bertini, membro do Comitê de Transição.

Depois de boas temporadas pelo Sport, o zagueiro passou a sofrer com problemas físicos nos últimos anos e atuou em 25 jogos durante 2025, com um gol marcado. Peça importante na defesa do Leão da Ilha, Thyere conquistou quatro edições do Campeonato Pernambucano e dois acessos à Primeira Divisão.

O ciclo no clube pernambucano parecia já estar se esgotando, em meio às críticas que vinha recebendo da torcida, muito em conta do trágico 2025 do Sport, que resultou no rebaixamento à Série B.

Ao todo, no time rubro-negro, disputou 265 jogos e balançou as redes 15 vezes. Em 2019, chegou emprestado pelo Grêmio e, no ano seguinte, foi comprado pelo Sport.