O Diario de Pernambuco fez uma seleção da lista dos recordes negativos alcançados pelo Sport em 2025

Veja lista de recordes negativos do Sport em 2025. (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

A campanha do Sport na Série A do Brasileirão terminou, no último domingo (7), com derrota para o Grêmio por 4 a 0, na Ilha do Retiro.

A partida, entretanto, foi apenas um último prego no caixão do Leão e finalizou um ano de recordes negativos para o rubro-negro no Campeonato Brasileiro.

Com apenas 17 pontos somados de 114 possíveis, o Sport acabou o campeonato com aproveitamento de 14,91%. Foram 25 derrotas e 75 gols sofridos em 2025.

Conquistando apenas duas vitórias na temporada, o rubro-negro da Ilha alcançou vários recordes negativos, incluindo o de segunda pior campanha da história dos pontos corridos do Brasileirão, atrás apenas da Chapecoense em 2021.

Confira a lista com alguns dos recordes negativos alcançados pelo Sport em 2025: