Após ano trágico, Sport avalia permanência de Atencio

Recife, PE, 25/10/2025 - SPORT X MIRASSOL - Na noite deste sábado(25), a equipe do Sport recebeu a equipe do Mirassol pelo Campeonato Brasileiro da Serie A 2025 na Ilha do Retiro. Atencio (Rafael Vieira)

Contratado sob grande expectativa e com um investimento estimado em R$ 12 milhões, o meia-atacante argentino Rodrigo Atencio ainda não tem permanência garantida no Sport para a temporada de 2026. Em entrevista ao programa Léo Medrado & Traíras, Alfredo Bertini, membro do comitê de transição do clube, detalhou o cenário do jogador e revelou que o tema deve ser tratado diretamente com o atleta.

Tratado como um jogador "acanhado", Atencio não recebeu o suporte adequado do clube durante um dos anos mais conturbados da história recente rubro-negra. A falta de adaptação, somada à temporada desastrosa do Sport em 2025, pesou no desempenho do argentino, que acabou perdendo espaço e chegou a não ser relacionado por opção técnica.

Apesar da dificuldade em campo, o jogador de 23 anos tem mercado. Segundo Bertini, Atencio foi sondado ao longo do ano por clubes estruturados do futebol argentino e também do futebol saudita, mas as tratativas não avançaram. O Sport mantém contrato com o atleta até 2029 e não descarta uma venda futura caso receba proposta satisfatória, já que detém seus direitos econômicos e federativos.

Dentro de campo, porém, o rendimento ficou aquém do investimento. Em sua primeira temporada com a camisa rubro-negra, Atencio disputou 26 partidas, anotou três gols (contra Sousa e Moto Club, pela Copa do Nordeste, e diante do Petrolina, no Pernambucano), além de uma assistência. O início promissor, com gol logo na estreia, empolgou a torcida, mas o argentino não conseguiu manter o nível.

Lesões, instabilidade técnica e a troca constante de treinadores - quatro ao longo do ano, incluindo a passagem interina de César Lucena - dificultaram sua consolidação.

A operação que trouxe Atencio à Ilha do Retiro também pesa nos bastidores. Viabilizada por agentes de mercado, a contratação teve valor inicial de R$ 7 milhões e já gerou R$ 2,52 milhões em juros. Além disso, o contrato prevê a obrigação de compra de mais 30% dos direitos do jogador caso metas, não reveladas, sejam atingidas.

Com a reestruturação interna em curso e a montagem do elenco para 2026, o Sport vê em Atencio um ativo que pode ser recuperado tecnicamente e valorizado financeiramente. A definição sobre sua permanência, contudo, passa por conversas diretas com o jogador.