Permanências e saídas: confira o panorama atual do elenco do Sport para 2026

Recife, PE, 25/10/2025 - SPORT X MIRASSOL - Na noite deste sábado(25), a equipe do Sport recebeu a equipe do Mirassol pelo Campeonato Brasileiro da Serie A 2025 na Ilha do Retiro. Time do Sport (Rafael Vieira)

O Sport inicia oficialmente seu processo de transição para 2026 mergulhado em um cenário de decisões urgentes sobre permanências, saídas e negociações envolvendo boa parte do elenco. Com rebaixamento à Série B, cortes orçamentários previstos e a eleição suplementar marcada para 15 de dezembro, o clube encara semanas decisivas - muitas delas já em andamento no Comitê de Transição, que coordena o planejamento até a posse do novo presidente.

Em entrevista ao programa Léo Medrado & Traíras, Alfredo Bertini, integrante desse comitê, confirmou o que já se desenhava nos bastidores: propostas aceitas, outras recusadas, atletas pedindo para sair e casos que exigem solução imediata. O volante Christian Rivera é o exemplo mais emblemático, mas não o único.

Rivera rumo ao México

A proposta do Pachuca, do México, pelo volante Christian Rivera foi aceita pelo Sport, como confirmou Bertini. O clube mexicano demonstrou disposição para assumir o restante da dívida leonina pela compra do jogador junto ao Tijuana, o que viabilizou o acerto.

Contratado por R$ 17 milhões em janeiro, Rivera disputou 43 jogos e foi um dos poucos destaques individuais do Sport em 2025. A saída, porém, é vista internamente como necessária para aliviar o caixa diante da queda de receitas pós-rebaixamento.

Renovados, mas querendo ir embora

O zagueiro e capitão Rafael Thyere renovou contrato ainda durante o Brasileirão, mas agora não tem consenso com o comitê de transição e expressou o desejo de sair. A Chapecoense é um dos clubes interessados.

Igor Cariús é outro querendo deixar o clube. O lateral-esquerdo deseja sair, assim como Thyere, mas ainda não recebeu proposta oficial.

Futuros indefinidos

O goleiro Caíque França, titular em 31 jogos na temporada, foi procurado pelo Cuiabá, mas também não chegou a um consenso para sua permanência. Já Chrystian Barletta, sem oferta concreta, teve o nome ligado à Chapecoense. Segundo Alfredo Bertini, ainda não á proposta formal até o momento pelo atacante.

Situação de Atencio

O argentino Rodrigo Atencio tem vínculo com o Sport até 2029, mas sua permanência ainda será discutida. O meia-atacante recebeu sondagens do futebol argentino ao longo de 2025, onde tem mercado consolidado, mas as tratativas não avançaram, e o clube irá avaliar, junto ao futuro presidente e ao novo treinador, se há interesse mútuo para seguir na Ilha do Retiro.

Meta rubro-negra

O goleiro Thiago Couto retorna do Vitória após segunda parte da temporada positiva na Série A. Com a saída de Gabriel Vasconcelos, Couto chega para disputar posição.

Saídas certas

Gonçalo Paciência não fica. Contratado com expectativa alta e rendimento muito baixo, o centroavante português não permanecerá. O contrato termina em dezembro e ambas as partes não desejam renovação.

O lateral-direito Hereda, que perdeu boa parte da temporada por lesão no púbis, volta ao CRB.

Como não atingiu as metas de performance estabelecidas, o Sport não adquiriu seus direitos econômicos.

Propostas recusadas e retornos de empréstimos

O volante Fábio Matheus, que retorna do empréstimo ao Novorizontino, teve proposta recusada do Remo, recém-promovido à Série A. Segundo Bertini, o valor "não agradou", e Fábio se reapresenta para a pré-temporada.

Emprestado ao Criciúma, o lateral-esquerdo Felipinho volta ao Sport em dezembro.

Ele recebeu oferta de outra equipe, mas o comitê e as três chapas da eleição decidiram recusá-la.

Um caso um pouco mais complexo é o do zagueiro Victor Gabriel, de 21 anos. O Internacional tem até o dia 31 de dezembro para executar a compra do defensor, que atuou em 14 partidas da Série A e marcou dois gols. Se não houver pagamento, ele volta ao Sport e integra o grupo de 2026.

Jogadores que querem ficar e aceitam renegociar

Com orçamento reduzido e reformulação garantida, o Sport também vive o movimento oposto: atletas dispostos a permanecer e renegociar salários.

O centroavante Zé Roberto, que passou o ano inteiro se recuperando de cirurgia no joelho, quer seguir no clube, disputar a Série B e está aberto à negociação salarial. De mesma posição no campo, Pablo tem contrato e manifestou vontade de ficar, igualmente aberto para discutir adequações financeiras.

O meia Lucas Lima, camisa 10 da equipe nesta temporada, demonstrou o desejo de permanecer na Ilha do Retiro mesmo após o rebaixamento à Série B, e está disposto a reduzir seu salário para se adequar à nova realidade financeira do clube.

Colo Ramírez e Matheusinho: situação será decidida pela nova gestão

Com contratos até junho de 2026, ambos dependem da avaliação da próxima diretoria e do futuro treinador.

Já o zagueiro João Silva tem vínculo para 2026, mas sua continuidade será tema de análise interna.