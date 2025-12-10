Eleições no Sport: quem é Matheus Souto Maior, candidato da chapa "Leões Pela Mudança"
A chapa leva a cédula de número 20 na eleição suplementar que acontece na segunda-feira (15)
Publicado: 10/12/2025 às 07:00
Matheus Souto Maior, candidato à presidência do Sport pela Chapa 20 "Leões Pela Mudança" (Divulgação)
Diante da temporada terrível vivida pelo Sport em 2025, que culminou no rebaixamento à Série B e na saída antecipada do então presidente Yuri Romão e do vice Raphael Campos, o clube convocou eleições suplementares para completar o biênio 2025/2026. Neste cenário, o Diario de Pernambuco abre espaço para apresentar ao torcedor as chapas e os perfis dos candidatos à presidência do clube neste mandato emergencial.
A série começa com Matheus Souto Maior, candidato à presidência do Sport pela chapa "Leões Pela Mudança", oficializada na última quinta-feira (5) com o número 20. O grupo se apresenta como alternativa de renovação estrutural, defendendo um projeto baseado em gestão técnica, profissionalização e reestruturação institucional.
A candidatura foi inscrita ao lado do vice Kadico Pereira, ex-primeiro-secretário do Conselho Deliberativo. O grupo, que ganhou força em 2025 impulsionado pelos protestos contra a gestão de Yuri Romão, agora tenta transformar esse desgaste político em capital eleitoral para a eleição suplementar marcada para 15 de dezembro, na Ilha do Retiro.
Histórico eleitoral: o retorno após a derrota de 2024
O movimento Leões Pela Mudança não é novato no cenário político rubro-negro. Na última eleição geral, em 2024, o grupo concorreu com Rafael Arruda como candidato à presidência executiva, tendo Matheus Souto Maior como vice. A chapa acabou derrotada pela articulação liderada por Yuri Romão, que venceu o pleito e iniciou o ciclo que acabou interrompido pela crise de 2025.
Agora, um ano depois, Matheus volta ao processo eleitoral em posição invertida: candidato à presidência, com Arruda integrado à estrutura da chapa como membro responsável pela área de Relações Institucionais.
"Desde a última eleição, firmamos o compromisso de sermos uma oposição propositiva e de seguirmos atuantes, independentemente do período eleitoral. Cumprimos esse objetivo. Nossas lideranças se mantiveram sempre ativas nas redes, em podcasts de mídia independente, em programas de rádio e em entrevistas para a mídia tradicional", destaca o movimento.
Perfil do candidato
Com mestrado em Tecnologia e Inovação e trajetória profissional ligada a processos estratégicos no setor corporativo, Matheus Souto Maior defende que o Sport precisa abandonar o modelo de dirigentes abnegados e adotar, de vez, uma estrutura profissional.
Traz no currículo rubro-negro quatro passagens como vice-presidente de Tecnologia e Inovação e atuação como conselheiro. Essa vivência sustenta a bandeira central de sua campanha: mudar o funcionamento do clube por dentro.
"Chegou a hora de continuar mostrando essa força, agora novamente nas urnas. Que seja uma eleição limpa e pacífica. Nós, Leões Pela Mudança, mais uma vez nos colocaremos à disposição do Sport e contamos com o apoio da torcida e do nosso associado", ressalta a chapa.
Futebol: estrutura profissional e autonomia
O plano para o futebol é o mais detalhado entre as propostas apresentadas pelas chapas que concorrem ao pleito. Matheus defende um departamento totalmente técnico, composto por especialistas e com autonomia sobre decisões estratégicas.
A estrutura proposta inclui:
Marcos Vinícius como vice-presidente de futebol, dirigente que participou de momentos importantes do clube entre 2019 e 2020;
Um executivo de futebol contratado para ser o responsável por contratações, planejamento e montagem do elenco;
Um gerente de futebol para condução do cotidiano;
Luiz Fittipaldi como gerente de saúde e performance, profissional com passagens por Santos e Seleção Brasileira;
George Lucena liderando a base.
Sócio como prioridade
O relacionamento com o torcedor-sócio é outro eixo central do projeto. Matheus afirma que o Sport precisa reposicionar o associado como seu "maior e mais importante cliente", criticando a baixa conversão de sócios em relação ao tamanho da torcida.
Requalificação da Ilha e do CT
No campo estrutural, a chapa destaca dois pontos:
Ilha do Retiro
melhoria da iluminação interna, hoje com áreas de sombra;
renovação dos banheiros;
requalificação dos bares e espaços de atendimento ao torcedor.
Centro de Treinamento
reforço dos departamentos médico, fisiológico e de performance;
modernização para alinhar estrutura ao projeto esportivo.
Projeto institucional
Entre as figuras do movimento estão:
Kadico Pereira (vice-presidente)
Rafael Arruda (Relações Institucionais)
Ricardo Sá Leitão (Relações Institucionais)
Fortunato Russo (Patrimônio)
Marcus Vinícius (Futebol)
Luiz Fittipaldi (Saúde e Performance)
George Lucena (Futebol de Base)
Edmundo Mendonça (Planejamento)
Rafael Kriek (Governança, Compliance e Integridade)
Luiz Bisneto (Marketing e Comunicação)
Marcílio Galdino (Tecnologia da Informação)
Nara Vieira (Inclusão)
Lucas Leite (Jurídico)
Ver essa foto no Instagram