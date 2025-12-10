Eleições no Sport: quem é Matheus Souto Maior, candidato da chapa "Leões Pela Mudança"

A chapa leva a cédula de número 20 na eleição suplementar que acontece na segunda-feira (15)

Matheus Souto Maior, candidato à presidência do Sport pela Chapa 20 "Leões Pela Mudança" (Divulgação)

Diante da temporada terrível vivida pelo Sport em 2025, que culminou no rebaixamento à Série B e na saída antecipada do então presidente Yuri Romão e do vice Raphael Campos, o clube convocou eleições suplementares para completar o biênio 2025/2026. Neste cenário, o Diario de Pernambuco abre espaço para apresentar ao torcedor as chapas e os perfis dos candidatos à presidência do clube neste mandato emergencial.

A série começa com Matheus Souto Maior, candidato à presidência do Sport pela chapa "Leões Pela Mudança", oficializada na última quinta-feira (5) com o número 20. O grupo se apresenta como alternativa de renovação estrutural, defendendo um projeto baseado em gestão técnica, profissionalização e reestruturação institucional.

A candidatura foi inscrita ao lado do vice Kadico Pereira, ex-primeiro-secretário do Conselho Deliberativo. O grupo, que ganhou força em 2025 impulsionado pelos protestos contra a gestão de Yuri Romão, agora tenta transformar esse desgaste político em capital eleitoral para a eleição suplementar marcada para 15 de dezembro, na Ilha do Retiro.

Histórico eleitoral: o retorno após a derrota de 2024

O movimento Leões Pela Mudança não é novato no cenário político rubro-negro. Na última eleição geral, em 2024, o grupo concorreu com Rafael Arruda como candidato à presidência executiva, tendo Matheus Souto Maior como vice. A chapa acabou derrotada pela articulação liderada por Yuri Romão, que venceu o pleito e iniciou o ciclo que acabou interrompido pela crise de 2025.

Agora, um ano depois, Matheus volta ao processo eleitoral em posição invertida: candidato à presidência, com Arruda integrado à estrutura da chapa como membro responsável pela área de Relações Institucionais.

"Desde a última eleição, firmamos o compromisso de sermos uma oposição propositiva e de seguirmos atuantes, independentemente do período eleitoral. Cumprimos esse objetivo. Nossas lideranças se mantiveram sempre ativas nas redes, em podcasts de mídia independente, em programas de rádio e em entrevistas para a mídia tradicional", destaca o movimento.

Perfil do candidato

Com mestrado em Tecnologia e Inovação e trajetória profissional ligada a processos estratégicos no setor corporativo, Matheus Souto Maior defende que o Sport precisa abandonar o modelo de dirigentes abnegados e adotar, de vez, uma estrutura profissional.

Traz no currículo rubro-negro quatro passagens como vice-presidente de Tecnologia e Inovação e atuação como conselheiro. Essa vivência sustenta a bandeira central de sua campanha: mudar o funcionamento do clube por dentro.

"Chegou a hora de continuar mostrando essa força, agora novamente nas urnas. Que seja uma eleição limpa e pacífica. Nós, Leões Pela Mudança, mais uma vez nos colocaremos à disposição do Sport e contamos com o apoio da torcida e do nosso associado", ressalta a chapa.

Futebol: estrutura profissional e autonomia

O plano para o futebol é o mais detalhado entre as propostas apresentadas pelas chapas que concorrem ao pleito. Matheus defende um departamento totalmente técnico, composto por especialistas e com autonomia sobre decisões estratégicas.

A estrutura proposta inclui:



Marcos Vinícius como vice-presidente de futebol, dirigente que participou de momentos importantes do clube entre 2019 e 2020;



Um executivo de futebol contratado para ser o responsável por contratações, planejamento e montagem do elenco;



Um gerente de futebol para condução do cotidiano;



Luiz Fittipaldi como gerente de saúde e performance, profissional com passagens por Santos e Seleção Brasileira;



George Lucena liderando a base.

Sócio como prioridade

O relacionamento com o torcedor-sócio é outro eixo central do projeto. Matheus afirma que o Sport precisa reposicionar o associado como seu "maior e mais importante cliente", criticando a baixa conversão de sócios em relação ao tamanho da torcida.

Requalificação da Ilha e do CT

No campo estrutural, a chapa destaca dois pontos:

Ilha do Retiro



melhoria da iluminação interna, hoje com áreas de sombra;



renovação dos banheiros;



requalificação dos bares e espaços de atendimento ao torcedor.

Centro de Treinamento



reforço dos departamentos médico, fisiológico e de performance;



modernização para alinhar estrutura ao projeto esportivo.

Projeto institucional

Entre as figuras do movimento estão:



Kadico Pereira (vice-presidente)

Rafael Arruda (Relações Institucionais)



Ricardo Sá Leitão (Relações Institucionais)



Fortunato Russo (Patrimônio)



Marcus Vinícius (Futebol)



Luiz Fittipaldi (Saúde e Performance)



George Lucena (Futebol de Base)



Edmundo Mendonça (Planejamento)



Rafael Kriek (Governança, Compliance e Integridade)

Luiz Bisneto (Marketing e Comunicação)



Marcílio Galdino (Tecnologia da Informação)



Nara Vieira (Inclusão)

Lucas Leite (Jurídico)