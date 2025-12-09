Lucas Lima quer permanecer no Sport e aceita reduzir salário para 2026

Permanência do camisa 10 deve ser consenso entre as três chapas que disputam a eleição suplementar

Recife, PE, 01/10/2025 - SPORT X FLUMINENSE - Na noite desta quarta-feira(01), a equipe do Sport recebeu a equipe do Fluminense pelo Campeonato Brasileiro da Serie A 2025 no estádio da Ilha do Retiro. Jogador do Sport, Lucas Lima (Rafael Vieira)

O Sport pode ter um importante ponto de estabilidade em meio ao processo de reconstrução para 2026. O meia Lucas Lima, camisa 10 da equipe nesta temporada, demonstrou o desejo de permanecer na Ilha do Retiro mesmo após o rebaixamento à Série B, e está disposto a reduzir seu salário para se adequar à nova realidade financeira do clube.

A informação foi confirmada por Alfredo Bertini, integrante do Comitê de Transição responsável pelo planejamento do futebol rubro-negro para o próximo ano. Em entrevista ao programa Léo Medrado & Traíras, Bertini revelou que o jogador externou a intenção de seguir no clube e entende o momento crítico vivido pelo Sport. O atual vínculo do camisa 10 vai até dezembro de 2026.

Consenso entre as chapas

A permanência de Lucas Lima, segundo Bertini, deve ser consenso entre as três chapas que disputam a eleição suplementar marcada para este mês. Mesmo com a troca de gestão se aproximando, manter o meia é considerado um passo para dar ao elenco algum nível de continuidade e experiência num ano que exigirá reformulação profunda.

O Sport terá em 2026 um orçamento significativamente reduzido, com previsão de queda superior a 70%, e precisa reestruturar toda a folha salarial após um 2025 marcado por atrasos, endividamento e rebaixamento na elite nacional. Nesse cenário, a postura do meia agrada ao Comitê de Transição, que vê em Lucas Lima um atleta disposto a participar do processo de reconstrução.

Próximos passos

Com o desejo do jogador e o aval das chapas, a tendência é que as negociações avancem após a eleição presidencial. A redução salarial será discutida diretamente com a próxima gestão, que terá a missão de montar um elenco mais enxuto, equilibrar as contas e recolocar o Sport no caminho do retorno à elite.