Thiago Neves declara apoio a Paulo Bivar nas eleições do Sport

Thiago Neves, ex-jogador do Sport (Divulgação/Sport)

O ex-meia do Sport, Thiago Neves, manifestou seu apoio a Paulo Bivar na disputa pelas Eleições Suplementares do clube, marcadas para o biênio 2025-2026. Em vídeo divulgado nas redes sociais, o ex-jogador convocou a torcida rubro-negra a apoiar a Chapa 10.

“Alô nação rubro-negra! Conto com vocês dia 15. O Paulo Bivar é uma pessoa fenomenal, que ama o clube de coração. Tenho certeza que com essa equipe, com Augusto Caldas e Manoel Veloso, o Sport vai voltar a ocupar o lugar que merece”, afirmou Thiago Neves.

O ex-jogador atuou em 46 partidas pelo Sport, marcando oito gols. Chegou ao clube em 2020, durante a Série A, e teve papel importante na luta contra o rebaixamento. Apesar de renovar para a temporada de 2021, suas atuações foram bem aquém do esperado.

O período de inscrições para as chapas foi encerrado na última sexta-feira (05) e registrou três grupos concorrentes: Chapa 10: Paulo Bivar; Chapa 20: Matheus Souto Maior; Chapa 30: Branquinho.