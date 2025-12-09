Thiago Neves declara apoio a Paulo Bivar nas eleições do Sport
Publicado: 09/12/2025 às 12:53
Thiago Neves, ex-jogador do Sport (Divulgação/Sport)
O ex-meia do Sport, Thiago Neves, manifestou seu apoio a Paulo Bivar na disputa pelas Eleições Suplementares do clube, marcadas para o biênio 2025-2026. Em vídeo divulgado nas redes sociais, o ex-jogador convocou a torcida rubro-negra a apoiar a Chapa 10.
O ex-jogador atuou em 46 partidas pelo Sport, marcando oito gols. Chegou ao clube em 2020, durante a Série A, e teve papel importante na luta contra o rebaixamento. Apesar de renovar para a temporada de 2021, suas atuações foram bem aquém do esperado.
O período de inscrições para as chapas foi encerrado na última sexta-feira (05) e registrou três grupos concorrentes: Chapa 10: Paulo Bivar; Chapa 20: Matheus Souto Maior; Chapa 30: Branquinho.
THIAGO NEVES E A CHAPA SPORT ETERNO 10 NEGAM VEEMENTEMENTE as críticas infundadas, bem conhecidas da turma que estava com Yuri, de que o apoio do craque seria por causa do nosso open bar de chopp amanhã ???????? pic.twitter.com/LuDMR4AoBC— Sport Eterno - Mudança Pra Vencer! (@Sporteterno8708) December 9, 2025