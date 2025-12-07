Torcida do Sport entoa 'Cazá Cazá' e protesta em despedida melancólica na Ilha do Retiro

Entre apoio e protesto: torcida do Sport canta Cazá Cazá e cobra diretoria

Torcida do Sport na Ilha do Retiro (Paulo Paiva/Sport Recife)

O Sport encerrou sua pior campanha na história dos pontos corridos de forma melancólica. Já rebaixado e matematicamente garantido na lanterna da Série A, o Leão da Ilha foi goleado pelo Grêmio por 4 a 0, neste domingo (07), na Ilha do Retiro.

A partida registrou o menor público do Sport na temporada: apenas 3.339 torcedores compareceram ao estádio, marcados por um clima de desânimo durante boa parte do jogo. Nos minutos finais, porém, a torcida que permaneceu nas arquibancadas entoou o tradicional “Cazá Cazá”, gesto que chegou a ser aplaudido pelo técnico Mano Menezes, em reconhecimento ao apoio histórico dos rubro-negros.

Logo depois do cântico de incentivo, o ambiente voltou a esquentar. Insatisfeitos com o desempenho ao longo do ano, torcedores passaram a direcionar protestos ao presidente do clube, Yuri Romão, entoando gritos de forte crítica. As manifestações também se voltaram ao elenco e à diretoria, alvo de cânticos que cobravam mudanças profundas no comando e no grupo de jogadores.

“Fora todo mundo, diretoria omissa e elenco vagabundo”, cantou os torcedores na arquibancada.

Com a temporada encerrada e o rebaixamento confirmado, o Sport inicia agora um período de bastidores políticos agitados com a eleição em 15 dezembro em busca de reconstrução para 2026.