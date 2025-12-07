Sport fecha campanha vergonhosa no Brasileirão sofrendo goleada do Grêmio

Sport perde para o Grêmio e encerra Série A com 2º pior campanha da era dos pontos corridos

Sport perde para o Grêmio na Ilha do Retiro (Rafael Vieira/ Grêmio )

O Leão da Ilha se despediu da Série A de forma melancólica. Diante de uma Ilha do Retiro com clima de velório, o Sport foi derrotado pelo Grêmio por 4 a 0, neste domingo (7), encerrando uma temporada marcada por problemas dentro e fora de campo, números negativos e o retorno à Série B.

Com gols de Carlos Vinícius, duas vezes, e Gustavo Martins, o Grêmio construiu o placar ainda no primeiro tempo, sem encontrar resistência do adversário. E na etapa final, Cristaldo voltou a balançar as redes. A superioridade gaúcha se impôs desde os minutos iniciais, diante de um Sport apático, já rebaixado e sem forças para reagir.

A campanha do Leão foi desastrosa. Em 38 jogos, o clube somou apenas 17 pontos, com duas vitórias, sobre Grêmio no primeiro turno e Corinthians. O Rubro-negro terminou com o pior ataque do campeonato, anotando somente 28 gols, e também com a pior defesa, sofrendo 74. O conjunto dos números rendeu ao Sport a segunda pior campanha da história dos pontos corridos, ficando à frente apenas da Chapecoense de 2021, que fez 15 pontos.

O rebaixamento estava confirmado havia cinco rodadas, e a lanterna foi ocupada de forma praticamente permanente: o Sport passou a maior parte do campeonato na última posição, onde se firmou desde a terceira rodada. Por outro lado, considerando todas as edições do Brasileirão desde 1988, quando o acesso e descenso foram instituídos, o Leão tornou-se o time que mais vezes terminou na lanterna — agora pela quarta vez.

O descenso também coloca o clube em uma marca negativa histórica. É a sexta queda do Sport para a Série B no século XXI, superando América-MG, Avaí e Coritiba, todos com cinco rebaixamentos no período.

O JOGO

Em uma Ilha do Retiro marcada pelo clima melancólico de despedida da Série A, Sport e Grêmio fizeram um duelo de baixa intensidade, mas que rapidamente ficou desequilibrado. A equipe gaúcha impôs seu ritmo desde cedo e construiu a vitória ainda no primeiro tempo.

Aos 28 minutos, após troca de passes envolvente do Grêmio, Alysson encontrou Carlos Vinícius livre na área. O atacante finalizou sem dificuldade para abrir o placar: 1 a 0. Dois minutos depois, Edenílson recebeu ótimo lançamento pela direita, avançou sem marcação e cruzou na medida para Carlos Vinícius, que novamente apareceu sozinho para empurrar para as redes e ampliar: 2 a 0.

O domínio gremista continuou e se transformou em goleada. Em novo ataque pela direita, Gustavo Martins surgiu com liberdade na área e cabeceou firme para marcar o terceiro gol gaúcho: 3 a 0. O fim do primeiro tempo foi marcado por vaias e gritos de protestos da torcida rubro-negra.

SEGUNDO TEMPO

E logo no início da primeira etapa, aos dois minutos, com facilidade virou goleada. Pavón avançou pela direita e cruzou para outro argentino, Cristaldo, que mandou para as redes de primeira: 4 a 0.

Na reta final da partida, o ritmo caiu drasticamente. O Grêmio passou a trocar passes com calma, administrando o resultado sem acelerar as jogadas. Do outro lado, o Sport apenas aguardava o apito final, resignado diante do placar e da despedida melancólica da Série A

Com o apito final, o Sport encerrou uma campanha marcada por protestos, fragilidades e recordes indesejáveis, iniciando mais um processo de reconstrução para tentar retornar à elite em 2025.

FICHA DE JOGO:

SPORT 0

Caíque França; Matheus Alexandre, Rafael Thyere e Luan Cândido (Rafinha) e Igor Cariús (João Silva); Pedro Augusto, Lucas Kal e Lucas Lima; Matheusinho (Léo Pereira), Romarinho (Barletta) e Gonçalo Paciência (Sérgio Oliveira). Técnico: César Lucena.

GRÊMIO 4

Gabriel Grando; Marcos Rocha, Wagner Leonardo, Gustavo Martins e Marlon

(Lucas Esteves); Cuellar, Edenílson (Camilo) e Cristaldo; Alysson (Pavón), Amuzu (Willian) e Carlos Vinícius (André). Técnico: Mano Menezes.

Local: Ilha do Retiro, no Recife

Árbitro: Edina Alves Batista (SP)

Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (PB)

VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

Cartões amarelo: Pedro Augusto (SPT); Alysson, Amuzu, Cuellar e Camilo (GRE)

Gols: Carlos Vinícius (28'/1º), (30'/1º), Gustavo Martins (41'/1º) e Cristaldo (2'/2º)(GRE)

Público total: 3.339

Renda: R$ 88.755,00