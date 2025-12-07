Torcedores do Sport em Capoeiras realizam confraternização de fim de ano

Leões de Capoeiras se reúnem em tradicional festa de fim de ano

Torcedores do Sport, Leões de Capoeiras (Reprodução)

Leões de Capoeiras. Torcedores do Sport se reuniram neste sábado (06) para a tradicional confraternização de fim de ano, realizada em uma chácara nos arredores de Capoeiras. O evento, que já faz parte do calendário informal dos rubro-negros da cidade, chegou à sua 9ª edição e contou com a presença de mais de setenta participantes.

A programação incluiu piscina, churrasco, música ao vivo e muita animação, marcando mais um encontro organizado por Maquilano, Wilker e Marquinho — responsáveis pela iniciativa que nasceu a partir de um grupo de WhatsApp formado por torcedores do clube.

Em clima de união e celebração, os “Leões de Capoeiras” também demonstraram confiança para a próxima temporada. Em 2026, acompanharão o Sport na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro e já confirmam que a confraternização de fim de ano seguirá como tradição no município.

