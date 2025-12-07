Torcedores do Sport em Capoeiras realizam confraternização de fim de ano
Leões de Capoeiras se reúnem em tradicional festa de fim de ano
Publicado: 07/12/2025 às 14:38
Torcedores do Sport, Leões de Capoeiras (Reprodução)
Leões de Capoeiras. Torcedores do Sport se reuniram neste sábado (06) para a tradicional confraternização de fim de ano, realizada em uma chácara nos arredores de Capoeiras. O evento, que já faz parte do calendário informal dos rubro-negros da cidade, chegou à sua 9ª edição e contou com a presença de mais de setenta participantes.
Em clima de união e celebração, os “Leões de Capoeiras” também demonstraram confiança para a próxima temporada. Em 2026, acompanharão o Sport na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro e já confirmam que a confraternização de fim de ano seguirá como tradição no município.
Torcedores do Sport em Capoeiras realizam confraternização de fim de ano pic.twitter.com/x3wOcETgCe— Esportes DP (@EsportesDP) December 7, 2025