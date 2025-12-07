diariodepernambuco.com.br
Torcedores do Sport em Capoeiras realizam confraternização de fim de ano

Leões de Capoeiras se reúnem em tradicional festa de fim de ano

Redação

Publicado: 07/12/2025 às 14:38

Torcedores do Sport, Leões de Capoeiras/Reprodução

Leões de Capoeiras. Torcedores do Sport se reuniram neste sábado (06) para a tradicional confraternização de fim de ano, realizada em uma chácara nos arredores de Capoeiras. O evento, que já faz parte do calendário informal dos rubro-negros da cidade, chegou à sua 9ª edição e contou com a presença de mais de setenta participantes.

A programação incluiu piscina, churrasco, música ao vivo e muita animação, marcando mais um encontro organizado por Maquilano, Wilker e Marquinho — responsáveis pela iniciativa que nasceu a partir de um grupo de WhatsApp formado por torcedores do clube.

Em clima de união e celebração, os “Leões de Capoeiras” também demonstraram confiança para a próxima temporada. Em 2026, acompanharão o Sport na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro e já confirmam que a confraternização de fim de ano seguirá como tradição no município.

 

