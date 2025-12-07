Beto Lago: "Esperança não se fala; se constrói, Sport"

Recife, PE, 23/11/2025 - SPORT X VITORIA - Na noite deste domingo(23), a equipe do Sport recebeu a equipe do Vitoria pelo Campeonato Brasileiro da Serie A 2025 na Ilha do Retiro. Luan Candido. ( Rafael Vieira)

Após mais uma derrota no Brasileiro, o interino César Lucena resolveu vender esperança a curto prazo. Disse que vencer o Grêmio tem um significado a mais para 2026. É o tipo de declaração que escancara o distanciamento entre quem fala e quem sofre. Um comentário que foge a realidade.

E aqui não existe essa conversa de que “é melhor esquecer 2025”. Não. O torcedor leonino não tem que apagar nada. Tem que lembrar de cada erro, cada tropeço, cada promessa soprada ao vento. Porque 2025 foi um manual vivo e doloroso de como não se faz futebol. De como discursos posados e recheados de frases de efeito podem seduzir plateias, mas jamais sustentam um clube que vive de verdade, suor e resultado.

O Sport precisa de esperança, mas a real, a construída, a que nasce de mudança concreta. E isso passa por renovar práticas, ressurgir internamente, revigorar processos e devolver ao clube aquilo que ele perdeu: sua identidade de gigante do futebol brasileiro. O Sport precisa reencontrar o peso do próprio escudo, a altivez do próprio manto, a coragem que sempre moveu suas grandes jornadas. Não será a vitória sobre o Grêmio, neste domingo, na Ilha do Retiro, o sinal de esperança para 2026. O torcedor já se acostumou a lampejos que servem apenas para maquiar o problema.

A verdadeira fagulha de renovação só virá com a chegada de uma nova gestão, de um novo treinador e, quem sabe, de um elenco reconstruído com critério, e não com apostas improvisadas. Se houver redenção para o Sport no próximo ano, ela passará obrigatoriamente por esses pilares estruturais, não por triunfos isolados que apenas maquiam a dimensão do problema. Porque no Sport, esperança não se fala. Se constrói.

A caça dos votos

Com as chapas definidas para a eleição do dia 15, a semana no Sport será de caça aos votos. E a Ilha promete ser ponto de encontro político no domingo, antes do início da partida contra o Grêmio. Candidatos, coordenadores e partidários circulando pelas áreas sociais do clube, apresentando seus projetos e tentando converter indecisos antes da bola rolar.

Grupo da sorte

Brasil, Marrocos, Haiti e Escócia formam o Grupo C da Copa de 2026, que traz à lembrança imediata de 1998 - trocando Haiti por Noruega. Encarar os marroquinos na estreia será teste duro para o time de Carlo Ancelotti. Há curiosidades que arrancam um sorriso do torcedor: a última vez que fomos campeões, em 2002, estávamos no Grupo C. E as duas últimas campeãs – França em 2018 e Argentina em 2022 – também vieram do Grupo C. Não é zica, pessoal. É só estatística para aliviar a expectativa.

Além do Nado

Professor de Educação Física e treinador de natação, Ronaldo Lopes lançou “Além do Nado”, obra que apresenta um olhar inovador sobre o autismo e o papel transformador do esporte. O livro brilhou na Bienal de Pernambuco e agora segue para a Alemanha, onde Ronaldo participa de seminários e debates sobre o tema, um trabalho que transcende a piscina e alcança vida real. Quem quiser adquirir o livro, ele estará disponível no site da Amazon.