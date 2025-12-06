Em meio à transição na gestão, Sport pode ter onda de saída de jogadores

Rafael Thyere, zagueiro do Sport (Paulo Paiva / Sport Recife)

Vivendo período de transição entre as gestões, após o anúncio de renúncia do presidente Yuri Romão, o Sport pode enfrentar uma onda de saída de jogadores do atual elenco. Após a criação de um comitê de transição do futebol, com membros das três chapas que concorrem na eleição, o clube leonino vê os seus atletas despertando o interesse de outros clubes e negociando possíveis saídas do Leão da Ilha.

Com contratos vigentes com o Sport, o lateral Igor Cariús, o zagueiro Rafael Thyere e o atacante Chrystian Barlleta interessam à Chapecoense para 2026. De volta a Série A, o clube catarinense vem prospectando jogadores no mercado e sondou a situação dos atletas. A informação foi dada inicialmente pelo GE.

Igor Cariús, inclusive, também é desejado por outras equipes do futebol nacional e tem menor probabilidade de seguir na Ilha do Retiro. Apesar de renovação de contrato recente, jogador e clube trabalham para encerrar o vínculo.

Apesar de só tomarem importantes decisões do futebol após o pleito, o comitê de transição trabalha nas negociações pelas saídas dos jogadores. A procura da Chapecoense pelos atletas poderá acelerar o planejamento de montagem do elenco da próxima gestão leonina.

Além de Cariús, Thyere e Barlleta, o goleiro Gabriel é mais um próximo de deixar o Sport. O arqueiro tinha tratativas de ser comparado pelo clube leonino, já que está cedido por empréstimo junto ao Vitória. As negociações, porém, esfriaram e o jogador deverá retornar ao clube baiano para 2026.

As eleições do Sport acontecem de maneira oficial no dia 15 de dezembro. Até lá, a gestão de transição estará a frente do futebol do clube. Após o pleito, o presidente eleito terá que acelerar o planejamento do clube para a próxima temporada.

