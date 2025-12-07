Sport x Grêmio: onde assistir, escalações e horário pela 38ª rodada do Brasileirão

Recife, PE, 15/10/2025 - SPORT X CEARÁ - Na noite desta quarta-feira(15), a equipe do Sport recebeu a equipe do Ceará na Ilha do Retiro pelo Campeonato Brasileiro da Serie A 2025. Romarinho (Rafael Vieira)

O Sport entra em campo neste domingo (7), às 16h, na Ilha do Retiro, para realizar seu último ato na Série A de 2025. O jogo contra o Grêmio encerra oficialmente a pior campanha do clube na era dos pontos corridos e marca a despedida da elite após uma temporada que se transformou em pesadelo para a torcida rubro-negra.

Matematicamente rebaixado há cinco partidas, e lanterna segura, o Sport chega à 38ª rodada sem qualquer disputa em jogo, nem por permanência, nem por vaga internacional. Um contraste doloroso em relação a rivais regionais que vivem momentos decisivos na parte de cima e na parte de baixo da tabela. Para o torcedor leonino, que viu o clube somar apenas 17 pontos, resta virar a página de um ano que começou cheio de expectativas e terminou como um dos capítulos mais melancólicos da história do clube.

O Rubro-negro acumula dez derrotas consecutivas e já soma 13 jogos sem vencer, números que ampliam o clima de frustração que tomou conta da Ilha do Retiro durante toda a reta final do Brasileirão. Entre reformulações no elenco, mudanças no departamento de futebol, troca de comando técnico e agora a iminente alteração no cargo máximo da presidência, o Sport viveu em 2025 uma tempestade, dentro e fora de campo.

A partida também simboliza o último contato entre o torcedor e uma equipe que sofreu reformulações profundas ao longo do ano, mas não conseguiu encontrar estabilidade. O ambiente interno, afetado por turbulências políticas e desempenho técnico abaixo do esperado, atravessou os gramados e as arquibancadas. Agora, a despedida marca o início de um novo ciclo, seja esportivo ou administrativo, que começará a ser definido nas eleições do próximo dia 15.

O apito final deste domingo vai encerrar a campanha mais dura do Sport em duas décadas de pontos corridos, também a pior de um pernambucano na elite. Um time que começou a temporada com expectativas de afirmação na Série A e termina 2025 rebaixado, sem reação dentro de campo e cercado por reviravoltas nos bastidores.

SPORT

Com o rebaixamento consumado e um cenário que já não oferece margem para milagres, o interino César Lucena tenta conduzir o grupo para ao menos competir de maneira digna na despedida da Série A. O treinador deve manter a base utilizada nas últimas partidas, apesar da sequência negativa.

Para o confronto deste domingo, Lucena terá um desfalque certo: Christian Rivera está fora após receber o terceiro cartão amarelo na derrota diante do Bahia. A tendência é que Pedro Augusto assuma a vaga no meio-campo.

GRÊMIO

Do outro lado, o Grêmio ainda tem um objetivo concreto na tabela. Após perder em casa para o Fluminense e desperdiçar a chance de brigar por vaga na Libertadores de 2026, o time gaúcho chega ao Recife buscando ao menos assegurar presença na Copa Sul-Americana do próximo ano.

A equipe contará com o retorno do centroavante Carlos Vinicius, reforço importante. A tendência é que o Tricolor adote postura mais agressiva, aproveitando a fragilidade do Sport e a necessidade de sair com os três pontos para não depender de outros resultados.

FICHA DA PARTIDA

SPORT: Gabriel; Matheus Alexandre, Ramon Menezes (Igor Cariús), Rafael Thyere e Luan Candido; Pedro Augusto, Lucas Kal e Lucas Lima; Matheusinho, Léo Pereira e Pablo (Romarinho). Técnico: César Lucena.

GRÊMIO: Tiago Volpi; Marcos Rocha, Wagner Leonardo, Gustavo Martins e Marlon; Cuellar, Edenílson e Willian; Pavón, Amuzu e Carlos Vinícius. Técnico: Mano Menezes.

Local: Ilha do Retiro, no Recife

Horário: 16h



Árbitro: Edina Alves Batista (SP)



Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (PB)



4º Árbitro: Afro Rocha de Carvalho Filho (PB)



VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)



Transmissão: Premiere (pay-per-view)

