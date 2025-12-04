Eleições no Sport têm bate-chapa confirmado com três candidaturas para o pleito do dia 15

Candidatos apostam em discurso de reconstrução após temporada turbulenta no clube rubro-negro em 2025

Matheus Souto Maior, Severino Otávio e Paulo Bivar são os candidatos à presidência do Sport (Divulgação, arquivo e reprodução)

O Sport viverá, no próximo dia 15 de dezembro, um dos momentos políticos mais importantes dos últimos anos. Em meio ao turbulento processo que sucedeu às renúncias do presidente Yuri Romão e do vice Raphael Campos, ambos deixando oficialmente seus cargos no dia 12 de dezembro de 2025, o clube terá uma eleição suplementar para definir quem comandará o Executivo rubro-negro até o fim de 2026.



E o cenário já está desenhado: haverá bate-chapa com três candidaturas inscritas ou em fase final de formalização. Paulo Bivar, Matheus Souto Maior e Severino Otávio (Branquinho) são os nomes que disputam a presidência leonina.

Convocada pelo Conselho Deliberativo, a Assembleia Geral Extraordinária ocorrerá das 8h às 18h, na sede social da Ilha do Retiro. A votação será presencial, com cédulas impressas, voto direto e secreto. Os eleitos irão completar o mandato iniciado por Yuri Romão, válido até dezembro de 2026.

Além disso, houve a aprovação para a instalação de uma comissão de transição, que será composta pelo conselheiro Alfredo Bertini e por representantes das chapas inscritas no pleito. A comissão terá a função de monitorar a passagem de gestão até a escolha e posse dos novos dirigentes.

Chapa 10: "Sport Eterno – Mudança para Vencer"

Primeira chapa registrada, a "Sport Eterno – Mudança para Vencer" traz Paulo Bivar como candidato à presidência e Manolo Veloso, ex-vice-presidente jurídico entre 2020 e 2021, como vice.

Filho de Milton Bivar, presidente na história recente rubro-negra, Paulo aposta na retomada de práticas administrativas que marcaram a última gestão do pai. Entre os nomes apresentados pela chapa estão Augusto Caldas e Tiago Petribu, ambos ligados ao departamento de futebol, que será coordenado de forma colegiada.

Paulo é formado em Administração pela UNICAP-PE, tem mais de 20 anos de experiência em gestão de talentos, performance e liderança, com passagens por empresas como Nike e Diageo. Residente em São Paulo, atua como investidor e advisor de fundos de venture capital.

A chapa está registrada e terá o número 10.

Chapa 20: "Leões Pela Mudança"

O movimento "Leões Pela Mudança", que ganhou força em 2025 diante dos protestos contra a gestão de Yuri Romão, confirmou sua candidatura nesta quinta-feira (4). Matheus Souto Maior foi à Ilha do Retiro oficializar a inscrição ao lado do vice Kadico Pereira. A chapa defende a profissionalização total das áreas do clube e terá Marcos Vinícius como diretor de futebol.



Matheus Souto Maior tem histórico de participação no Sport, já tendo sido vice-presidente de Tecnologia e Inovação em quatro gestões e conselheiro do clube. Kadico, por sua vez, é ex-conselheiro e ex-primeiro-secretário do Conselho Deliberativo.

Em meio ao desgaste da temporada 2025, o grupo defende um projeto "estruturado por novas lideranças".

A chapa terá o número 20 na urna.

Chapa de Branquinho, ex-presidente do Sport

O ex-presidente Severino Otávio, o Branquinho, de 80 anos, será o terceiro nome na disputa. Sua chapa, com Zé Roberto Moura como vice, será registrada nesta sexta-feira (5).

Branquinho foi mandatário rubro-negro entre 2003 e 2004 e carrega trajetória política como ex-prefeito de Bezerros. Sua candidatura surge como uma alternativa de consenso, reunindo ex-dirigentes e lideranças tradicionais, entre elas Gustavo Dubeux e João Humberto Martorelli.

O agora candidato conversou também com grupos como o "Leões Pela Mudança", liderado por Matheus Souto Maior, além de representantes de Marcos Cabral e Eduardo Carvalho. Ele havia condicionado sua volta ao comando do clube a dois pontos: o esforço conjunto de diferentes alas internas e a eleição direta com participação dos sócios.

Com o caos político instaurado após a renúncia de Yuri Romão, o movimento ganhou força e resultou na entrada de Branquinho na disputa.