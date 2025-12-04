Chapa de Branquinho será inscrita nesta sexta (5) para as eleições do Sport

Severino Otávio conta com Zé Roberto Moura como candidato a vice-presidente; inscrição será realizada no último dia do prazo

Severino Otávio, o Branquinho, ex-presidente do Sport (Divulgação/Sport)

Severino Otávio, o Branquinho, que terá Zé Roberto Moura como candidato a vice-presidente, realizará nesta sexta-feira (5) a inscrição de sua chapa para a eleição do Sport. A confirmação foi feita pelo próprio Branquinho, em contato com a reportagem do Diario de Pernambuco, nesta quinta (4).

Segundo o ex-mandatário, a decisão de a inscrição acontecer no dia final do prazo estabelecido pelo estatuto, assim como a composição escolhida, reflete uma definição interna da chapa, que ainda não teve o nome divulgado oficialmente.

Com a oficialização, o grupo de Branquinho entrará na disputa direta pelo comando do Sport para o mandato tampão até o fim de 2026. A eleição ocorre em meio ao conturbado cenário político que vive o clube, após a sinalização de renúncia do presidente Yuri Romão e do vice Raphael Campos, com efeito a partir de 12 de dezembro.

A chapa de Branquinho se juntará às outras duas já confirmadas no pleito:

"Leões Pela Mudança", encabeçada por Matheus Souto Maior;

"Sport Eterno – Mudança para Vencer", liderada por Paulo Bivar.

A eleição rubro-negra está marcada para o dia 15 de dezembro, em processo conduzido pelo Conselho Deliberativo.