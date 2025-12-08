Após ano devastador, Sport projeta 2026 com incertezas e um elenco inchado para a Série B

Recife, PE, 23/11/2025 - SPORT X VITORIA - Na noite deste domingo(23), a equipe do Sport recebeu a equipe do Vitoria pelo Campeonato Brasileiro da Serie A 2025 na Ilha do Retiro. ( Rafael Vieira)

O Sport ainda nem entrou oficialmente em 2026, mas já convive com um cenário que preocupa a torcida: a formação do elenco para a disputa da Série B. Depois de um dos anos mais traumáticos da história do clube, marcado por queda de rendimento, perda de confiança, reformulações sem efeito e um rebaixamento consumado com semanas de antecedência, resta ao Leão tentar entender o que fazer com um grupo de jogadores que rendeu pouco na elite e agora precisa se provar novamente em um novo patamar competitivo.

A pergunta que ecoa entre os rubro-negros é direta: um elenco que fracassou na Série A tem condições de sustentar uma campanha de acesso na próxima temporada?

Enquanto ainda não é definido qual será o perfil do time para 2026, o Sport já sabe que 32 atletas possuem contrato garantido, incluindo jogadores que retornam de empréstimos e outros que integram o atual grupo.

Entre os que permanecem, vários são alvos de outras equipes, casos de Igor Cariús, Thiago Couto, Rafael Thyere, Caíque França, Rivera e Chrystian Barletta, que despertam interesse no mercado e podem não seguir no clube. A indefinição amplia o clima de dúvida num momento em que o torcedor exige uma reformulação profunda.

Retornos de empréstimo

O Sport terá de lidar ainda com a volta de 13 jogadores emprestados, muitos deles jovens que buscaram minutos em outros clubes, e que não necessariamente se encaixam no contexto de reconstrução imediata que a Série B exige.

Devem retornar:

Goleiro:

Thiago Couto (Vitória)

Zagueiros:

Marcelo Ajul (Athletic-MG)

Victor Gabriel (Internacional)

Laterais:

Ewerthon (Juventude)

Felipinho (Criciúma)

Volantes:

Pedro Martins (Chapecoense)

Luciano (Ypiranga-RS)

Fábio Matheus (Novorizontino)

Atacantes:

Gustavo Maia (Criciúma)

Carlos Alberto (Cuiabá)

Gustavo Coutinho (Coritiba)

Fora do país e com opção de compra, retornam apenas no meio de 2026:

Chico, zagueiro, no Hapoel Tel Aviv (Israel)

Fabrício Domínguez, volante, no Cerro Porteño (Paraguai)

A lista volumosa mostra que, antes mesmo de buscar reforços, o Sport terá de decidir quem realmente faz parte do projeto técnico para a próxima temporada, um processo que costuma trazer desgaste, sobretudo após um ano de tantas falhas de planejamento.

Elenco atual: 19 jogadores e desempenho questionado

Entre os atletas que ainda defendem o Sport na reta final de 2025, 19 possuem contrato para 2026 ou mais. Mas o rendimento da maior parte deles na Série A levanta dúvidas sobre capacidade de resposta imediata na segunda divisão.

Goleiros: Caíque França, Adriano

Zagueiros: Rafael Thyere, Ramon Menezes, João Silva

Laterais: Matheus Alexandre, Igor Cariús

Volantes: Pedro Augusto, Sérgio Oliveira, Lucas Kal, Christian Rivera, Zé Lucas

Meias: Lucas Lima, Rodrigo Atencio

Atacantes: Barletta, Pablo, Romarinho, Matheusinho e Ignacio Ramírez