Sport confirma pior campanha de Pernambuco na era dos pontos corridos

Em um ano que parece não ter fim para o torcedor rubro-negro, o Sport consolidou sua temporada com mais um recorde negativo histórico. Com a derrota para o Bahia na Fonte Nova, o Leão da Ilha confirmou matematicamente a pior campanha de um clube pernambucano na era dos pontos corridos da Série A.

Desde 2003, quando o formato foi implementado, o estado acumulava 19 participações: 12 do próprio Sport, cinco do Náutico e duas do Santa Cruz. Até então, o pior desempenho era o do Náutico em 2013, quando o Timbu encerrou a competição com apenas 20 pontos e cinco vitórias.

O Leão da Ilha, porém, conseguiu superar negativamente essa marca. Com duas vitórias, 11 empates e 24 derrotas, mesmo que alcançasse os 20 pontos na rodada final, ainda ficaria atrás do Náutico pelo critério de vitórias — primeiro desempate na classificação.

No cenário regional, o Sport ainda pode evitar outro recorde negativo. A equipe leonina precisa somar apenas um ponto para não igualar a pior campanha de um nordestino na história dos pontos corridos: os 17 pontos do América de Natal em 2007.

Já rebaixado e com a lanterna garantida, o Sport fará sua última aparição na competição no domingo (7), às 16h, diante do Grêmio, na Ilha do Retiro. A partida marca o encerramento de uma campanha considerada uma das mais vexatórias já protagonizadas pelo clube na elite do futebol brasileiro.