Sport publica edital e oficializa calendário da eleição suplementar

Assembleia Geral Extraordinária ocorrerá em 15 de dezembro; sócios têm até este domingo (30) para estar adimplente

Eleições do Sport (Paulo Paiva/Sport Recife)

O Sport terá uma nova eleição para presidente e vice-presidente do Executivo ainda em 2025. O Conselho Deliberativo oficializou, por meio da Portaria nº 001/2025, a convocação de uma Assembleia Geral Extraordinária para definir os ocupantes dos cargos no restante do biênio 2025-2026. O pleito será realizado no próximo dia 15 de dezembro, das 8h às 18h, na sede social do clube.

A convocação ocorre após a renúncia formal de Yuri Romão e Raphael Campos, atuais ocupantes da presidência e vice, que deixam os cargos no dia 12 de dezembro. Com a vacância, o Conselho Deliberativo acionou o mecanismo estatutário para uma eleição suplementar.

Processo eleitoral e requisitos para sócios

De acordo com o clube, todo o processo será conduzido pela Comissão Eleitoral designada pelo Conselho Deliberativo, responsável por assegurar a organização e a transparência do pleito. A Portaria publicada também estabelece o calendário completo, com etapas de registro de chapas, análise documental, prazos de recurso e datas para homologação e posse.

Para participar da eleição, o associado precisa estar adimplente até a mensalidade de outubro de 2025, tendo até 30 de novembro (domingo) para regularizar eventuais pendências. As mensalidades de novembro e dezembro não serão exigidas para fins de aptidão ao voto.

A secretaria social funciona das 8h às 17h entre segunda e sexta-feira; das 8h às 13h aos sábados; e das 8h às 12h aos domingos.

Está apto a voto o sócio titular em dia, com 18 anos ou mais na data da eleição, e integrando o quadro social desde, no mínimo, 16 de dezembro de 2023.

Calendário eleitoral

Publicações e preparação:

27 a 29/11: Publicação do edital de convocação

28/11: Divulgação da lista de sócios aptos a votar e ser votados

Registro e análise de chapas:

01 a 05/12 (até 18h): Registro das chapas

06/12: Análise da documentação pela Comissão Eleitoral

08/12: Prazo para correção de irregularidades

09/12: Decisão final da Comissão

10/12: Publicação das chapas homologadas

Organização interna:

Até 05/12: Definição dos membros das mesas receptoras

Dia da eleição (15/12):

07h45: Termo de abertura

08h às 18h: Votação

18h15: Início da apuração e envio da ata

Até 23h59: Proclamação do resultado

Recursos:

16/12 (até 18h): Prazo inicial para recursos

16/12 (até 23h59): Decisão do Presidente do Conselho

17/12 (até 18h): Recurso ao Conselho Deliberativo

18/12 (até 18h): Decisão final do Conselho em sessão virtual

Posse:

18/12: Publicação do edital de posse

19/12: Posse do Presidente e Vice-Presidente Executivo