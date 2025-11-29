Sport publica edital e oficializa calendário da eleição suplementar
Assembleia Geral Extraordinária ocorrerá em 15 de dezembro; sócios têm até este domingo (30) para estar adimplente
Publicado: 29/11/2025 às 16:28
Eleições do Sport (Paulo Paiva/Sport Recife)
O Sport terá uma nova eleição para presidente e vice-presidente do Executivo ainda em 2025. O Conselho Deliberativo oficializou, por meio da Portaria nº 001/2025, a convocação de uma Assembleia Geral Extraordinária para definir os ocupantes dos cargos no restante do biênio 2025-2026. O pleito será realizado no próximo dia 15 de dezembro, das 8h às 18h, na sede social do clube.
A convocação ocorre após a renúncia formal de Yuri Romão e Raphael Campos, atuais ocupantes da presidência e vice, que deixam os cargos no dia 12 de dezembro. Com a vacância, o Conselho Deliberativo acionou o mecanismo estatutário para uma eleição suplementar.
Processo eleitoral e requisitos para sócios
De acordo com o clube, todo o processo será conduzido pela Comissão Eleitoral designada pelo Conselho Deliberativo, responsável por assegurar a organização e a transparência do pleito. A Portaria publicada também estabelece o calendário completo, com etapas de registro de chapas, análise documental, prazos de recurso e datas para homologação e posse.
Para participar da eleição, o associado precisa estar adimplente até a mensalidade de outubro de 2025, tendo até 30 de novembro (domingo) para regularizar eventuais pendências. As mensalidades de novembro e dezembro não serão exigidas para fins de aptidão ao voto.
A secretaria social funciona das 8h às 17h entre segunda e sexta-feira; das 8h às 13h aos sábados; e das 8h às 12h aos domingos.
Está apto a voto o sócio titular em dia, com 18 anos ou mais na data da eleição, e integrando o quadro social desde, no mínimo, 16 de dezembro de 2023.
Calendário eleitoral
Publicações e preparação:
27 a 29/11: Publicação do edital de convocação
28/11: Divulgação da lista de sócios aptos a votar e ser votados
Registro e análise de chapas:
01 a 05/12 (até 18h): Registro das chapas
06/12: Análise da documentação pela Comissão Eleitoral
08/12: Prazo para correção de irregularidades
09/12: Decisão final da Comissão
10/12: Publicação das chapas homologadas
Organização interna:
Até 05/12: Definição dos membros das mesas receptoras
Dia da eleição (15/12):
07h45: Termo de abertura
08h às 18h: Votação
18h15: Início da apuração e envio da ata
Até 23h59: Proclamação do resultado
Recursos:
16/12 (até 18h): Prazo inicial para recursos
16/12 (até 23h59): Decisão do Presidente do Conselho
17/12 (até 18h): Recurso ao Conselho Deliberativo
18/12 (até 18h): Decisão final do Conselho em sessão virtual
Posse:
18/12: Publicação do edital de posse
19/12: Posse do Presidente e Vice-Presidente Executivo