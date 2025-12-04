Chapa de Matheus Souto Maior é oficialmente inscrita para as eleições no Sport

Chapa de Matheus Souto Maior, "Leões Pela Mudança" (Divulgação/ Leões pela Mudança)

Nesta quinta-feira (04), o candidato Matheus Souto Maior, da chapa "Leões Pela Mudança", realizou sua inscrição para a eleição do Sport. Matheus foi a Ilha do Retiro e junto ao seu vice, Kadico Pereira, confirmou sua presença no pleito, no dia 15 de dezembro.

Em contato com a reportagem do Diario de Pernambuco, a comunicação da chapa "Leões Pela Mudança" enviou um vídeo logo após a inscrição ser realizada.

"Acabamos de fazer a inscrição da chapa 20, Leões Pela Mudança. Dia 15 estaremos aqui disputando a eleição do Sport, e convidamos todos os sócios que desejam mudança a vir conosco", disse Matheus Souto Maior, chamando os torcedores do Leão da Ilha para comparecerem e apoiarem a chapa.

"Essa chapa é um reflexo de um grupo que se mobilizou se manteve ativo durante todo o ano e dia 15 vamos mudar de vez o Sport." completou, Kadico Pereira

Propostas da chapa Leões Pela Mudança

Departamento de futebol

Sobre o departamento de futebol, Matheus Souto Maior tem como maior objetivo profissionalizar todas as áreas do clube, trazendo especialistas e gestores para elas. Seu diretor de futebol será Marcos Vinicius.

"Uma das nossas maiores bandeiras é a profissionalização total do clube, o futebol não deveria ser comandado mais por diretores abnegados. Neste processo de transição nós teremos o nosso diretor de futebol, Marcos Vinicius. Marcos é um dos responsáveis pelo titulo pernambucano e pelo acesso em 2019, além da permanência na Série A em 2020, inclusive com algumas rodadas de antecedência . O objetivo dele é supervisionar e direcionar todos os profissionais contratados, um executivo que terá autonomia para comandar o setor, um gerente de futebol e um gerente de saúde e performance, que no nosso caso será Luiz Fittipaldi, que é um profissional ex-santos e seleção brasileira. E gerentes da base, que teremos que contratar para o futebol feminino, já começamos a entrevistar alguns e o Marcos Vinicius já está trabalhando muito nisso, a ideia é a gente ter um futebol cada vez mais profissional dentro do Sport", diz Matheus no instagram da chapa.

Sócios do Sport

"Sobre os sócios, é um dos pontos mais críticos para tratarmos de imediato na gestão. O Sport precisa definitivamente acordar e entender que o sócio é o seu maior e importante cliente. O clube não pode ter uma torcida tão grande e ter tão pouco faturamento e participação na vida do time. A gente precisa atuar de maneira muito forte e estruturada nisso, nós temos quatro pilares específicos. Precisamos atuar um pouco mais na questão das experiências, trabalhar a rede de benefícios, priorizar os sócios. O sócio que paga mensalidade, ele precisa ser priorizado, ter produtos exclusivos e se sentir exclusivo dentro do clube" afirma o candidato sobre a torcida associada.