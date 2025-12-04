Flamengo inclui 87 na contagem dos títulos brasileiros e revolta torcedores do Sport
O Flamengo divulgou em suas redes sociais que chegou ao 9° título do Brasileiro, contabilizando a taça de 1987 que pertence ao Sport
Publicado: 04/12/2025 às 10:29
São Lourenço da Mata, PE, 15/11/2025 - SPORT FLAMENGO - Na noite deste sábado(15), a equipe do Sport recebeu a equipe do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro da Serie A 2025 na Arena de Pernambuco. Luis Araujo e Lucas Lima ( Rafael Vieira)
Na última quarta-feira (03), o Flamengo se sagrou campeão da Série A do Brasileiro de 2025. O time carioca derrotou o Ceará e acabou com todas as chances de uma reação do Palmeiras no campeonato. Ao todo, o Flamengo soma oito títulos de Brasileirão, porém em suas redes sociais, o Urubu incluiu o título de 1987 na conta, totalizando nove título, o que gerou grande revolta dos torcedores do Sport, o verdadeiro campeão daquele ano.
Flamengo não tem 9 tem 8 deixa de ser clubista 87 é do Sport o troféu está com o Sport quem disputou a Libertadores de 88 foi o Sport acabou perderam mais uma vez no STF— Doutor André ????????? (@loudstark3) December 4, 2025
https://t.co/ePmFt58Zxz https://t.co/LxFPYay084— Luiz Antônio Berto (@Luizantberto) December 4, 2025
Flamengo o time dos asteriscos ??— S.Neto-_- (@sabedenada420) December 4, 2025
87 é do sport
Não entendo pq todos aí da colocam o Flamengo como campeão de 87 sendo q a decisão está bem clara q o SPORT é o ÚNICO campeão do campeonato de 1987 https://t.co/Kexp2rfHno— Gustavo (@Gustavoaas) December 4, 2025
Explicação da polêmica
Em 1987, o futebol brasileiro viveu uma crise institucional e financeira da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que não conseguiu organizar o campeonato nacional no formato habitual.
Diante disso, os principais clubes fundaram o Clube dos 13 e criaram a Copa União. A CBF voltou atrás e determinou o cruzamento final entre os módulos Verde e Amarelo da Copa União.
Como Flamengo e Internacional recusaram-se a jogar, o Sport enfrentou o Guarani e venceu, sendo declarado pela CBF campeão brasileiro de 1987.
A polêmica perdura até os dias de hoje. Mesmo que os torcedores do Flamengo continuem utilizando a faixa de campeão, levando em conta a Copa União, decisões judiciais definiram de forma definitiva: o Sport é o único campeão brasileiro de 1987.