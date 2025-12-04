diariodepernambuco.com.br
Sport
Título de 1987

Flamengo inclui 87 na contagem dos títulos brasileiros e revolta torcedores do Sport

O Flamengo divulgou em suas redes sociais que chegou ao 9° título do Brasileiro, contabilizando a taça de 1987 que pertence ao Sport

Lucas Valle

Publicado: 04/12/2025 às 10:29

São Lourenço da Mata, PE, 15/11/2025 - SPORT FLAMENGO - Na noite deste sábado(15), a equipe do Sport recebeu a equipe do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro da Serie A 2025 na Arena de Pernambuco. Luis Araujo e Lucas Lima/ Rafael Vieira

Na última quarta-feira (03), o Flamengo se sagrou campeão da Série A do Brasileiro de 2025. O time carioca derrotou o Ceará e acabou com todas as chances de uma reação do Palmeiras no campeonato. Ao todo, o Flamengo soma oito títulos de Brasileirão, porém em suas redes sociais, o Urubu incluiu o título de 1987 na conta, totalizando nove título, o que gerou grande revolta dos torcedores do Sport, o verdadeiro campeão daquele ano.

Mesmo com todas as decisões jurídicas favoráveis ao Sport e a confirmação da FIFA, o Flamengo ainda tenta deixar em aberto a polêmica de 87. Nas redes sociais, os torcedores do Sport demonstraram grande revolta sobre tal ação do Flamengo. 



 

