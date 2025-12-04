Flamengo inclui 87 na contagem dos títulos brasileiros e revolta torcedores do Sport

O Flamengo divulgou em suas redes sociais que chegou ao 9° título do Brasileiro, contabilizando a taça de 1987 que pertence ao Sport

São Lourenço da Mata, PE, 15/11/2025 - SPORT FLAMENGO - Na noite deste sábado(15), a equipe do Sport recebeu a equipe do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro da Serie A 2025 na Arena de Pernambuco. Luis Araujo e Lucas Lima ( Rafael Vieira)

Na última quarta-feira (03), o Flamengo se sagrou campeão da Série A do Brasileiro de 2025. O time carioca derrotou o Ceará e acabou com todas as chances de uma reação do Palmeiras no campeonato. Ao todo, o Flamengo soma oito títulos de Brasileirão, porém em suas redes sociais, o Urubu incluiu o título de 1987 na conta, totalizando nove título, o que gerou grande revolta dos torcedores do Sport, o verdadeiro campeão daquele ano.



Mesmo com todas as decisões jurídicas favoráveis ao Sport e a confirmação da FIFA, o Flamengo ainda tenta deixar em aberto a polêmica de 87. Nas redes sociais, os torcedores do Sport demonstraram grande revolta sobre tal ação do Flamengo.







Flamengo não tem 9 tem 8 deixa de ser clubista 87 é do Sport o troféu está com o Sport quem disputou a Libertadores de 88 foi o Sport acabou perderam mais uma vez no STF — Doutor André ????????? (@loudstark3) December 4, 2025

Flamengo o time dos asteriscos ??

87 é do sport — S.Neto-_- (@sabedenada420) December 4, 2025

Não entendo pq todos aí da colocam o Flamengo como campeão de 87 sendo q a decisão está bem clara q o SPORT é o ÚNICO campeão do campeonato de 1987 https://t.co/Kexp2rfHno — Gustavo (@Gustavoaas) December 4, 2025