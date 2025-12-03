Candidato à presidência, Branquinho defende gestão compartilhada no Sport
Publicado: 03/12/2025 às 12:41
Branquinho, candidato a presidente do Sport (Reprodução)
Com o pleito se aproximando, Branquinho, candidato à presidência do Sport, se coloca como defensor da união de grupos e de uma gestão compartilhada, abrindo espaço para possíveis composições antes do fechamento das chapas, nesta próxima sexta-feira (5).
Branquinho mantém o cargo de vice-presidente em aberto, aguardando possíveis coligações.“Eu não tenho um vice-presidente, porque deixei em aberto, se eu quero unir. Por que vou fechar os cargos? Não queria isso. Deixei tudo em aberto. Mas, deixo bem claro, o direito de todos de quererem lançar sua candidatura. Se tiver dentro do que o estatuto exige, tem todo o direito. Problema nenhum”, destacou.
Branquinho já recebeu apoio de ex-presidentes como Gustavo Dubeux e João Humberto Martorelli, e conversou com grupos como Leões pela Mudança, liderado por Matheus Souto Maior, e representantes de Marcos Cabral e Eduardo Carvalho.
Além de Branquinho, também disputarão a presidência do clube Matheus Souto Maior, que lidera o movimento Leões pela Mudança, e Paulo Bivar, filho do ex-presidente Milton Bivar, falecido em 14 de novembro.
O pleito está marcado para 15 de dezembro, na sede social do clube, com votação direta, secreta e presencial. A posse do novo presidente será realizada em 19 de dezembro.