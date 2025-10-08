Após nova tentativa do Flamengo, Justiça reafirma Sport como Campeão Brasileiro de 1987
O juiz Arthur Eduardo Magalhães Ferreira considerou que a questão está encerrada judicialmente e não pode ser rediscutida
Publicado: 08/10/2025 às 11:20
Taça do Campeonato Brasileiro de 1987 (Divulgação/ Sport)
A torcida rubro-negra voltou a celebrar nesta semana uma vitória fora dos gramados, mas como, literalmente um título. A Justiça do Rio de Janeiro rejeitou um pedido do Flamengo e manteve a decisão que reconhece o Sport como campeão brasileiro de 1987, colocando um ponto final, mais uma vez, em uma disputa que atravessa décadas e gerações.
O que decidiu a Justiça
- O juiz Arthur Eduardo Magalhães Ferreira considerou que a questão está encerrada judicialmente e não pode ser rediscutida.
- A decisão mantém o Sport como único campeão brasileiro de 1987, conforme reconhecido pela CBF e ratificado pelo STF.
- O Flamengo foi condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios de R$ 20 mil a cada réu (CBF e São Paulo).
O Flamengo ainda pode recorrer da decisão ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, mas a chance de reversão é considerada remota, já que a questão já foi analisada e definida em instâncias superiores.
Taça das Bolinhas
Além da conquista do Leão da Ilha, a 1ª Vara Cível da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, julgou o São Paulo como legitimo campeão da Taça das Bolinhas, troféu criado em 1975 para ser entregue ao primeiro clube a conquistar cinco campeonatos brasileiros alternados ou três consecutivos. O juiz Arthur Eduardo reafirmou que o São Paulo é o detentor do troféu, por ter cumprido os critérios antes de qualquer outro clube.