Após nova tentativa do Flamengo, Justiça reafirma Sport como Campeão Brasileiro de 1987

Taça do Campeonato Brasileiro de 1987 (Divulgação/ Sport)

A torcida rubro-negra voltou a celebrar nesta semana uma vitória fora dos gramados, mas como, literalmente um título. A Justiça do Rio de Janeiro rejeitou um pedido do Flamengo e manteve a decisão que reconhece o Sport como campeão brasileiro de 1987, colocando um ponto final, mais uma vez, em uma disputa que atravessa décadas e gerações.

Para o Sport, a decisão leva novamente os torcedores ao delirio, pois a taça do Campeonato Brasileiro de 1987 é um dos, se não o maior marco da história do clube, além de representar de uma grande conquista para todo o futebol nordestino.

O que decidiu a Justiça



- O juiz Arthur Eduardo Magalhães Ferreira considerou que a questão está encerrada judicialmente e não pode ser rediscutida.

- A decisão mantém o Sport como único campeão brasileiro de 1987, conforme reconhecido pela CBF e ratificado pelo STF.

- O Flamengo foi condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios de R$ 20 mil a cada réu (CBF e São Paulo).

O Flamengo ainda pode recorrer da decisão ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, mas a chance de reversão é considerada remota, já que a questão já foi analisada e definida em instâncias superiores.



Taça das Bolinhas

Além da conquista do Leão da Ilha, a 1ª Vara Cível da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, julgou o São Paulo como legitimo campeão da Taça das Bolinhas, troféu criado em 1975 para ser entregue ao primeiro clube a conquistar cinco campeonatos brasileiros alternados ou três consecutivos. O juiz Arthur Eduardo reafirmou que o São Paulo é o detentor do troféu, por ter cumprido os critérios antes de qualquer outro clube.