Com direito a gol de Juba, Sport perde clássico contra o Bahia em Salvador

O resultado faz o Leão chegar a 10 derrotas consecutivas na reta final do Brasileirão

Luciano Juba, lateral-esquerdo do Bahia, em ação contra o Sport (Rafael Rodrigues/EC Bahia)

O Sport foi derrotado pelo Bahia por 2 a 0 no clássico nordestino válido pela 37ª rodada do Brasileirão, a penúltima da competição. Em jogo disputado na Arena Fonte Nova nesta quarta-feira (3), o que se viu foi um domínio do clube tricolor contra um rubro-negro inofensivo, que segue acumulando maus resultados. O Leão agora soma 10 derrotas consecutivas nessa reta final da Série A e já chega a 15 jogos sem vitória.

Já rebaixado e com a lanterna assegurada, o Sport ainda sofreu a famosa "lei do ex" contra o rival baiano. O lateral-esquerdo Luciano Juba, formado na base rubro-negra, balançou as redes da ex-equipe no segundo tempo. O outro gol do Esquadrão foi marcado por Rodrigo Nestor na primeira etapa.

Para encerrar a campanha vexatória no Brasileirão, o Sport volta a campo no domingo (7), às 16h, pela 38ª rodada, a última da competição, para encarar o Grêmio. A partida será realizada na Ilha do Retiro. Já o Bahia, na mesma data e horário, enfrenta o Fluminense no Maracanã.

O JOGO

Em um duelo que contou com incríveis 26 finalizações do Bahia contra apenas 8 do Sport, os minutos iniciais já mostravam como seria o comportamento das duas equipes. Enquanto o Tricolor pressionava e empurrava o Rubro-Negro para o próprio campo, o goleiro Caíque França tentava evitar que os donos da casa abrissem o placar.

O goleiro rubro-negro fazia uma grande exibição e impedia um resultado favorável ao rival baiano na primeira etapa. Até que, depois de tanto encurralar o Leão, o placar foi aberto em um golaço de Rodrigo Nestor aos 40 minutos. O camisa 11 recebeu passe de Ademir, após bela jogada pela esquerda, girou sobre a marcação do Sport e acertou um chute de grande categoria no canto alto direito de Caíque França.

O Bahia ainda teve a chance de ampliar na primeira etapa. Igor Cariús cometeu pênalti em Ademir e, na cobrança, Willian José parou no goleiro do Sport, que defendeu.

SEGUNDO TEMPO

Acuado, o Sport pouco levou perigo à meta adversária, e o Bahia começava a mexer no time em busca de ampliar o placar, tanto taticamente quanto com jogadores saindo do banco. Mas não demorou muito para sair o segundo gol do Esquadrão, e ele foi cruel para os rubro-negros.

Aos nove minutos da etapa final, mais um golaço na Arena Fonte Nova, desta vez com direito à lei do ex de Luciano Juba. O lateral do Bahia recebeu fora da área, conduziu, bateu firme na bola e estufou as redes em um chutaço. Restou apenas ao Tricolor administrar um triunfo importantíssimo dentro de casa, enquanto o Sport acumulou mais uma atuação ruim.

FICHA DA PARTIDA

BAHIA: Ronaldo; Arias, Kanu, Mingo e Luciano Juba; Acevedo (Caio Alexandre), Rodrigo Nestor (Erick) e Everton Ribeiro (Cauly); Ademir, Erick Pulga (Tiago) e Willian José (Ruan Pablo). Técnico: Rogério Ceni.

SPORT: Caíque França; Rafael Thyere, Lucas Kal e Luan Cândido; Aderlan (Matheus Alexandre), Rivera, Adriel (Pedro Augusto), Lucas Lima (Paciência) e Igor Cariús (Ramon Menezes); Matheusinho (Barletta) e Romarinho. Técnico: César Lucena.

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador

Horário: 20h

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Gizeli Casaril (SC)

4º Árbitro: Joao Vitor Gobi (SP)

VAR: Heber Roberto Lopes (SC)

Gols: Rodrigo Nestor (40'/1T), Luciano Juba (09'/2T)

Cartões amarelos: Mingo (Bahia); Lucas Lima, Rivera (Sport)

Público: 39.847

Renda: R$ 1.400.937,00