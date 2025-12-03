Branquinho comenta finanças e defende participação direta no futebol do Sport

Branquinho, presidente do Sport (Reprodução)

O candidato à presidência do Sport, Branquinho, concedeu entrevista ao programa Léo Medrados & Traíras, falou sobre a situação financeira do clube, reconhecendo limitações em seu conhecimento sobre o tema, e defendeu seu envolvimento direto na gestão do futebol.

Em meio a um período de transição após a renúncia de Yuri Romão, Branquinho buscou apresentar sua experiência prática e justificar a participação nas decisões esportivas, destacando episódios vivenciados no clube como parte de seu aprendizado.

Ao ser questionado sobre a situação financeira do clube, Branquinho admitiu não ter conhecimento detalhado das contas.“Eu não conheço a parte financeira do Sport. Mas sei que não é boa. Porque se cortaram a luz, não é boa. Eu não tenho nenhuma informação”, explicou.

O candidato também destacou a importância de participar diretamente das decisões relacionadas ao futebol. “Da contratação de um atleta, eu disse que não tinha dinheiro. Aí eu sentei, ele botou a fita para eu assistir. E a primeira coisa que eu disse que se for analisar os melhores momentos, o melhor jogador do Brasil fui eu. Porque, se você quiser uma fita de melhores momentos, eu trago. Essas experiências eu fui adquirindo. Eu não cheguei lá sabendo nada”, ressaltou.

Além de Branquinho, também disputarão a presidência do clube Matheus Souto Maior, que lidera o movimento Leões pela Mudança, e Paulo Bivar, filho do ex-presidente Milton Bivar, falecido em 14 de novembro.

O registro das chapas que participarão da eleição do Sport segue até sexta-feira (5) e marca o início da definição do novo presidente rubro-negro, após a renúncia de Yuri Romão ao cargo. O pleito está marcado para 15 de dezembro, na sede social do clube, com votação direta, secreta e presencial. A posse do novo presidente será realizada em 19 de dezembro.

