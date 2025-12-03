Conselho Deliberativo do Sport confirma eleição dia 15 de dezembro e aprova comissão de transição

As chapas tem até sexta-feira (05) para apresentar oficialmente os seus candidatos a presidência do Sport

Ilha do Retiro, casa do Sport (Danillo/ Sport)

Em meio ao clima de incertezas que tomou a Ilha do Retiro nos últimos dias, o Conselho Deliberativo se reuniu na noite da última terça-feira (02) para decidir sobre os próximos passos do clube. A movimentação ocorreu após a renúncia de Yuri Romão e Raphael Campos, o que obrigou o Conselho a antecipar debates e discussões internas.

Segundo apurou o Diário de Pernambuco, a reunião foi encerrada às 22h30, com duas definições importantes. A portaria que convoca a eleição suplementar, assinada pela presidência do Conselho, foi ratificada, garantindo a continuidade do processo eleitoral. A eleição está marcada para o dia 15 de dezembro e as chapas que irão concorrer tem até a próxima sexta-feira (05) para apresentar oficialmente os seus candidatos.

Além disso, houve a aprovação para a instalação de uma comissão de transição, que será composta pelo conselheiro Alfredo Bertini e por representantes das chapas inscritas no pleito. A comissão terá a função de monitorar a passagem de gestão até a escolha e posse dos novos dirigentes.



Candidatos

Neste momento, três nomes seguem como principais na disputa pela presidência, são eles: Severino Otávio (Branquinho), Matheus Souto Maior, do grupo Leões pela Mudança e Paulo Bivar, filho do ex-presidente Milton Bivar.



