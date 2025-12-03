Bahia x Sport: onde assistir, escalações e horário pela 37ª rodada do Brasileirão

Recife, PE, 02/08/2025 - SPORT X BAHIA - Na tarde deste sábado(02), a equipe do Sport recebeu a equipe do Bahia pelo Campeonato Brasileiro da Serie A 2025 no estádio da Ilha do Retiro. Jogador do Sport, Matheusinho (Rafael Vieira)

A Arena Fonte Nova recebe, nesta quarta-feira (3), às 20h, um duelo entre duas das maiores equipes do futebol nordestino. Bahia e Sport se enfrentam pela 37ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, a penúltima partida para ambos os times neste Brasileirão, e a reta final dos dois rivais é completamente oposta.

Enquanto o Leão da Ilha chega ao jogo somando derrota após derrota e rebaixado de forma vexatória, com apenas 17 pontos até aqui, na lanterna, o Tricolor de Aço é um dos clubes garantidos ao menos na fase prévia da Conmebol Libertadores do próximo ano, reforçando a cada temporada que a briga é contra os gigantes do futebol nacional. O Sport, diante do maior rival regional, não terá novamente tarefa fácil.

De olho em uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores de 2026, o Bahia é o sétimo colocado, com 57 pontos, e precisa ultrapassar Fluminense e Botafogo, que vêm logo à frente, com 58 e 59 pontos, respectivamente, para chegar ao grupo dos cinco melhores times do campeonato. O Sport, por sua vez, só entra em campo para cumprir tabela, já que está rebaixado há três rodadas.

No primeiro turno, Sport e Bahia se enfrentaram na Ilha do Retiro e empataram em 0 a 0. O futebol dos dois times deixou a desejar naquela ocasião, diferente do que se espera em um confronto deste tamanho.

O retrospecto recente desse duelo em Salvador é bem equilibrado, com apenas uma leve vantagem para o lado do Bahia, que soma três triunfos nos últimos cinco jogos contra o Sport, que levou a melhor nos outros dois.

SPORT

Restando apenas cumprir tabela e ainda demonstrando um futebol abatido e inofensivo diante dos adversários, o Sport deve seguir mantendo a base da escalação das últimas rodadas, que têm acumulado derrotas em sequência. Ao ser batido pelo Santos na última sexta (28), o Rubro-Negro não teve perdas por lesões ou suspensões.

A novidade, no entanto, fica por conta do lateral-esquerdo Kevyson, que cumpriu suspensão contra o Peixe e, diante do Bahia, fica à disposição e pode compor o banco de reservas.

Já o volante Pedro Augusto, recuperado de uma lesão muscular no quadril direito, iniciou a transição física na semana passada e pode reforçar o Leão. Zé Lucas, que retornou da Copa do Mundo Sub-17, deve ser preservado dos dois últimos jogos do clube na Série A.

“Nosso ânimo e nossa motivação estão muito afetados. O torcedor não aguenta mais, e nós também. Eu, como treinador, estou muito chateado, muito triste. Está sangrando por dentro, está doendo muito”, expressou o técnico interino César Lucena.

BAHIA

O técnico Rogério Ceni não poderá contar com o meia Jean Lucas, que cumprirá suspensão automática por acúmulo de cartões amarelos. Rodrigo Nestor, Erick e Cauly são as opções por uma vaga no meio-campo titular. Por outro lado, o Bahia conta com o retorno do zagueiro Ramos Mingo, que cumpriu suspensão na última partida e deve voltar ao time titular no lugar de Gabriel Xavier.

Também há expectativa para o retorno de Caio Alexandre ao time titular. Em recuperação de lesão, Sanabria, Michel Araujo e David Duarte não jogam mais em 2025.

Depois de mais um resultado amargo fora de casa, diante do Juventude, o Bahia volta a jogar na Arena Fonte Nova para tentar somar os últimos três pontos em casa nesta temporada e seguir vivo na briga por uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores.

FICHA DA PARTIDA

BAHIA: Ronaldo; Gilberto, Kanu, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre (Acevedo), Rodrigo Nestor (Erick) e Everton Ribeiro; Ademir, Erick Pulga e Willian José Técnico: Rogério Ceni.



SPORT: Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Luan Cândido; Rivera, Lucas Kal e Lucas Lima; Matheusinho, Léo Pereira e Pablo. Técnico: César Lucena.



Local: Arena Fonte Nova, em Salvador

Horário: 20h



Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)



Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Gizeli Casaril (SC)



4º Árbitro: Joao Vitor Gobi (SP)



VAR: Heber Roberto Lopes (SC)



Transmissão: Premiere (pay-per-view)

