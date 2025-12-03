Comitê Gestor de Transição no Sport; veja o que pensa o ex-presidente Gustavo Dubeux
Gustavo Dubeux destaca a necessidade de estabilidade antes da eleição e vê maturidade para um consenso pelo bem do Sport
Publicado: 03/12/2025 às 08:57
Gustavo Dubeux, ex-presidente do Sport (Reprodução/ Williams Aguiar)
A corrida eleitoral do Sport está "pegando fogo". Em meio ao período de inscrição das chapas para o mandato tampão até o final de 2026, após a renúncia de Yuri Romão, o ex-presidente Gustavo Dubeux defendeu a ideia de um Comitê Gestor de Transição, reunindo representantes das três candidaturas que devem concorrer ao pleito.
"Tenho esperança que até sexta-feira, que é a data limite das inscrições das chapas, haja realmente (a união das chapas). Até porque são pessoas de bom senso que querem o bem do clube e tem que entender que não é um projeto de três anos, não é um projeto que vai ter uma renovação do conselho, onde você vai ter um novo conselho de administração regido pelo novo estatuto, é um mandato tampão onde temos que nos unir para tirar o Sport dessa situação", afirmou Dubeux à Rádio Jornal.
O Sport possui três pré-candidatos para o pleito do próximo dia 15 de dezembro. São eles: o ex-presidente Severino Otávio (Branquinho), Matheus Souto Maior, do grupo Leões pela Mudança e Paulo Bivar, filho do ex-presidente Milton Bivar.