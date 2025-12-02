Sport oficializa a venda milionária do zagueiro Riquelme para o Botafogo

O valor total da transação chegou a aproximadamente R$ 7 milhões e o Sport manteve 30% dos direitos econômicos do defensor

Riquelme, zagueiro da base do Sport (Paulo Paiva / Sport Recife)

O Sport oficializou nesta terça-feira (2) a venda milionária do zagueiro Riquelme ao Botafogo. O valor total da transação chegou na quantia de US$ 1.393.750,00 (aproximadamente R$ 7 milhões) e o clube leonino permanece com 30% dos direitos econômicos do defensor.

O clube rubro-negro, porém, usará o montante recebido para a quitação integral do saldo devedor com a SAF Botafogo, referente às parcelas remanescentes da negociação do atacante Carlos Alberto.

Os recursos da transferência também serão utilizados para liquidar uma dívida de aproximadamente R$ 400 mil junto à SAF Botafogo, originada em 2019, quando o meia Leandrinho foi cedido ao Sport por empréstimo oneroso.

O jovem zagueiro ganhou destaque em junho, ao ser campeão invicto da MadCup, torneio internacional sub-19 disputado na Espanha. Capitão da equipe rubro-negra, Riquelme liderou a defesa menos vazada da competição e foi eleito craque do torneio, desempenho que chamou a atenção do clube carioca e acelerou o interesse na contratação. Pelo profissional, o zagueiro atuou em apenas duas partidas, contra Atlético-MG e Flamengo.