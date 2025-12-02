Chapa de Paulo Bivar é oficialmente lançada para a eleição no Sport

Chapa "Sport Eterno - Mudança para Vencer" foi lançada nesta terça-feira (2) (Caio Antunes / DP)

Na tarde desta terça-feira (2), a chapa “Sport Eterno – Mudança para Vencer” foi oficialmente lançada para a eleição do executivo do Sport. O lançamento ocorreu em um restaurante na Zona Norte do Recife e contou com um detalhamento da candidatura. A chapa de oposição traz Paulo Bivar como candidato a presidente e Manolo Veloso como vice.

No evento, Paulo Bivar anunciou os primeiros nomes e a estrutura do departamento de futebol em caso de vitória no pleito eleitoral. Filho de Milton Bivar, o candidato à presidência buscou nomes que fizeram parte da última gestão do pai no clube leonino.

“A gente tem um time incrível, com muita capacidade, com muita habilidade e com muita força de vontade de tirar o Sport dessa situação. Estamos aqui porque a gente acredita que nossa chapa tem valor, tem conhecimento, tem propriedade e pode, de fato, tirar o Sport dessa situação. Eu posso afirmar que as peças mais importantes da gestão de 2019/2020 do meu pai estão comigo nessa jornada. É um time com experiência comprovada de tirar o Sport do “buraco”. Outra situação desafiadora”, explicou Paulo Bivar.

“A minha mentalidade de gestão do clube para o ano que vem é o que eu tenho chamado de gestão híbrida. A gente vai ter rubro-negros sempre supervisionando e com auxílio de profissionais do mercado. A gente vem com Augusto Caldas como vice-presidente de futebol, Tiago Petribu vem como nosso diretor de futebol, tanto no profissional quanto na base, e Manolo Veloso vem com esse papel duplo de vice-presidente do executivo e diretor de futebol. Teremos esse trio de ferro com um executivo de mercado contratado e remunerado para ajudar também na gestão do futebol”, completou.

O candidato a chefe do executivo também comentou a possibilidade de um Comitê Gestor de Transição com membros das três chapas no Sport. Paulo Bivar aproveitou para ressaltar a importância do bate-chapa no atual momento do clube.

“Se começou hoje um movimento de juntar e unir os três candidatos para se começar a ter acesso da verdadeira situação do Sport, mesmo antes da eleição, para antecipar esse processo. Isso está sendo costurado e sou absolutamente a favor desse movimento. Não acho que um bate-chapa atrapalha o momento do Sport, que foi uma das coisas que fui questionado de não me juntar com outro grupo. Não estou preocupado de com coalização, estou preocupado em defender uma proposta de trabalho que acredito que pode ajudar o Sport”, pontuou Paulo.

Próximo técnico

Vice-presidente de futebol em caso de vitória na eleição, Augusto Caldas já antecipou o perfil de treinador que será buscado no mercado. O membro da chapa de oposição detalhou os principais desafios para fazer o futebol do Sport em 2026.

“Primeiro a gente tem que trazer um cara que entenda a situação que nós estamos passando, uma situação de reconstrução. Um cara que entenda que a marca Sport hoje é supervalorizada no mercado. Então vindo para cá ele tem que entender que talvez a parte salarial não seja o foco principal. Principalmente, tem que ser um cara vencedor, que se adeque ao que a gente quer de futebol”, externou Augusto Caldas.

“O desafio maior de todos é que a gente não está reconstruindo um time com apenas cinco atletas. A gente tem aí 30, 35 contratos que a gente tem que fazer uma análise minuciosa um por um. É um perfil de treinador complexo, mas é um perfil que a gente está buscando no mercado. Posso falar que treinadores e executivos a gente já vem contactando, mesmo entendendo nossa limitação financeira”, completou.

Pleito

As chapas têm até esta sexta-feira (5), às 18h, para apresentar oficialmente seus candidatos à presidência do clube. Neste momento além de Paulo Bivar, seguem como principais pré-candidatos na disputa pela presidência Severino Otávio (Branquinho) e Matheus Souto Maior.

O pleito eleitoral acontece de maneira oficial no dia 15 de dezembro, das 8h às 18h, na sede social do clube.