Eleições no Sport: Dubeux reforça Branquinho como voz da oposição

Conversa entre Gustavo Dubeux, Yuri Romão e Branquinho (Paulo Paiva/Sport Recife)

As eleições do Sport seguem a todo vapor. Nesta semana, foi aberto o prazo para inscrição das chapas que disputarão a presidência do Sport no mandato tampão, após a renúncia de Yuri Romão. Em entrevista à Rádio Jornal, o ex-presidente do Leão, Gustavo Dubeux, afirmou que Branquinho não deve ser visto como candidato da situação, mas sim da oposição.

"Branquinho, na verdade, é um candidato de oposição, porque ele nunca esteve dentro do clube. Ele questionou tudo que foi feito, deu opiniões para questionar e mudar algumas coisas que estavam sendo feitas. Branquinho é um candidato dos rubro-negros", declarou Gustavo.

Dubeux também destacou que ele próprio se considera oposição no atual cenário político do clube."Eu sou da oposição, eu estou querendo que mude as coisas. Se eu não fosse oposição, eu não iria a Yuri pedir para ele sair. Agora você tem que fazer um pedido de uma forma educada, com argumentos, mostrando que seria melhor para ele, para a família dele e para o clube principalmente. Às vezes, quando a coisa não dá certo, é melhor a pessoa sair", completou

O ex-presidente ainda comentou sobre a gestão de Yuri Romão, criticando o investimento feito no futebol sem retorno. Para ele, esse cenário motivou o grupo de ex-líderes do Sport a conversar com Yuri para que uma renúncia fosse considerada.

"A gestão foi muito ruim, foi infeliz. A partir do momento que você tem um investimento muito alto e o futebol não dá retorno, esse investimento em jogadores que mesmo que tivessem uma performance era difícil ter um ativo. A partir do momento que vimos essa dificuldade, esse grupo de rubro-negros começou a tentar uma conversa com Yuri, explicando que seria melhor não só para ele, mas principalmente para o clube, uma saída dele", afirmou Dubeux.







