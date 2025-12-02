Zé Lucas e Riquelme: venda de jogadores da base do Sport vão aliviar crise financeira

Zé Lucas, volante do Sport e Seleção Brasileira Sub-17 (Nelson Terme/CBF)

Em meio ao colapso financeiro que o Sport vive, a base se tornou uma saída para aliviar a crise na Ilha do Retiro, as negociações de dois atletas são encaradas como salvação para cobrir as inúmeras pendências, como os salários dos jogadores - o clube deve dois meses ao elenco profissional.

De volta após se destacar no Mundial Sub-17 com a Seleção Brasileira, o volante Zé Lucas voltou do Catar ainda mais valorizado - o Brasil acabou em quarto lugar, mas o jogador recebeu muitos elogios da organização da competição e da imprensa internacional.

Por isso o Sport espera ainda esta semana uma proposta oficial para negociar o atleta de 17 anos. A expectativa do clube é que os valores cheguem na casa dos R$ 90 milhões. Nos bastidores, comenta-se que a proposta será de um clube alemão. Zé Lucas não vai jogar as duas partidas finais do Leão na Série A, contra Bahia nesta quarta (03) e Grêmio no domingo (07).

Zé Lucas teve uma ascensão meteórica. Apareceu bem nas três partidas que o Sport fez no começo do Campeonato Pernambucano com o time Sub-20 - ele tinha apenas 16 anos na época. Mesmo assim, chamou a atenção e passou a compor o elenco, comandando ainda pelo treinador português Pepa. O Sport passou pelas mãos dos técnicos António Oliveira, Daniel Paulista e César Lucena e todos utilizaram Zé Lucas como titular na maioria dos jogos.

RIQUELME

Outra negociação para dar um fôlego maior aos cofres é a do zagueiro Riquelme. O Sport acertou a venda do garoto, de 18 anos, para o Botafogo por US$ 1,3 milhão de dólares, aproximadamente R$ 7 milhões. Riquelme assinou contrato de quatro anos com o clube carioca, válido até o fim de 2029. A informação foi dada pelo jornalista Venê Casagrande e confirmada pelo Diario de Pernambuco. O Sport não se pronunciou sobre a venda de Riquelme para o Botafogo.



Pelo acordo, o Botafogo ficará com 70% dos direitos econômicos do jogador, enquanto o Sport mantém 30%. O valor da negociação será utilizado para quitar pendências do Leão junto ao clube carioca, incluindo o restante da dívida referente à compra de 60% dos direitos do atacante Carlos Alberto, por R$ 15 milhões, no início da temporada. O atleta atualmente está emprestado ao Cuiabá e possui contrato com o Leão até dezembro de 2028.

Riquelme ganhou destaque em junho, ao ser campeão invicto da MadCup, torneio internacional sub-19 disputado na Espanha. Capitão da equipe rubro-negra, Riquelme liderou a defesa menos vazada da competição e foi eleito craque do torneio. Pelo profissional, o zagueiro atuou em apenas duas partidas, contra Atlético-MG e Flamengo na Série A.

