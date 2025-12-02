Em meio ao "furacão político", Conselho Deliberativo do Sport se reúne nesta terça (2)

Encontro inicialmente marcado para 9 de dezembro foi antecipado diante do cenário de urgência provocado pelo processo eleitoral

O Sport vive semanas tensas no campo político. Em meio à renúncia anunciada do presidente Yuri Romão e do vice Raphael Campos, que deixam oficialmente seus cargos no dia 12 de dezembro de 2025, e ao acirramento das articulações eleitorais, a reunião ordinária do Conselho Deliberativo inicialmente prevista para 9 de dezembro foi antecipada para esta terça-feira (2), às 19h30.

O encontro, que acontece na sede rubro-negra, busca dar explicações, segurança e organização ao processo eleitoral suplementar marcado para 15 de dezembro, quando os sócios irão às urnas para escolher o presidente e o vice que comandarão o clube apenas até o fim do mandato vigente, em dezembro de 2026.

Movimentações políticas aumentam pressão

A antecipação ocorre em meio ao avanço das costuras políticas e ao surgimento de chapas que devem disputar o comando do Leão em um momento marcado por crise institucional. Entre os nomes já colocados publicamente estão Severino Otávio, o Branquinho, que tem defendido um "movimento de transição", e Paulo Bivar, que articula a chapa "Sport Eterno".

O ambiente interno vem sendo classificado por membros do clube como um "furacão político", impulsionado pela queda para a Série B, pela renúncia da atual gestão e pelas divergências sobre decisões administrativas.

Segurança ao pleito

Ademar Rigueira, presidente do Conselho Deliberativo do Sport, já vinha ressaltando que o encontro nesta terça tem o objetivo de "oferecer maior clareza quanto a todo o procedimento e deliberações sobre a eleição", garantindo que as providências necessárias sejam adotadas de maneira correta e dentro do prazo estatutário.

Como determina o estatuto, o Conselho é o órgão responsável pela condução do processo eleitoral, desde a definição do calendário até a homologação das chapas e fiscalização do dia da votação.

A eleição do dia 15 não colocará um novo ciclo no clube, mas sim um mandato tampão, que vai até dezembro de 2026, exatamente o período remanescente deixado por Yuri Romão e Raphael Campos. A renúncia, oficializada para o dia 12, precipitou o processo e intensificou o debate sobre os rumos do Sport a curto prazo.

Com a temporada 2026 se aproximando, um novo orçamento em discussão e decisões estratégicas à espera de condução, o Conselho considera essencial que o ambiente eleitoral esteja organizado e transparente.