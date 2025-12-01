Candidatos a presidente do Sport têm até sexta para registrar chapa

Registros podem ser realizados até sexta-feira; três nomes despontam na disputa para substituir Yuri Romão

Sede do Sport, na Ilha do Retiro ( Laura Lay/Sport Club do Recife.)

O Sport iniciou nesta segunda-feira (01), a fase de registros das chapas que participarão da eleição do clube. O processo se estende até sexta-feira (05) e marca o início da definição do novo presidente rubro-negro, após a renúncia de Yuri Romão ao cargo.

O pleito está marcado para o dia 15 de dezembro, na sede social do Clube, das 8h às 18h, com votação direta, secreta e presencial, como determina o estatuto do Sport. Já a posse do próximo presidente do Sport acontece no dia 19/12.

As chapas têm até a próxima sexta-feira (5), às 18h, para apresentar oficialmente seus candidatos ao Executivo do clube. Neste momento, três nomes seguem como principais pré-candidatos na disputa pela presidência, são eles: Severino Otávio (Branquinho), Matheus Souto Maior e Paulo Bivar.

Após a apresentação de todos os nomes, a eleição entrará em uma nova etapa, a análise das documentações pela Comissão Eleitoral.

Calendário eleitoral

Publicações e preparação:

27 a 29/11: Publicação do edital de convocação

28/11: Divulgação da lista de sócios aptos a votar e ser votados

Registro e análise de chapas:

01 a 05/12 (até 18h): Registro das chapas

06/12: Análise da documentação pela Comissão Eleitoral

08/12: Prazo para correção de irregularidades

09/12: Decisão final da Comissão

10/12: Publicação das chapas homologadas

Organização interna:

Até 05/12: Definição dos membros das mesas receptoras

Dia da eleição (15/12):

07h45: Termo de abertura

08h às 18h: Votação

18h15: Início da apuração e envio da ata

Até 23h59: Proclamação do resultado

Recursos:

16/12 (até 18h): Prazo inicial para recursos

16/12 (até 23h59): Decisão do Presidente do Conselho

17/12 (até 18h): Recurso ao Conselho Deliberativo

18/12 (até 18h): Decisão final do Conselho em sessão virtual

Posse:

18/12: Publicação do edital de posse

19/12: Posse do Presidente e Vice-Presidente Executivo