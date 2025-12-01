Candidatos a presidente do Sport têm até sexta para registrar chapa
Registros podem ser realizados até sexta-feira; três nomes despontam na disputa para substituir Yuri Romão
Publicado: 01/12/2025 às 11:59
Sede do Sport, na Ilha do Retiro ( Laura Lay/Sport Club do Recife.)
O Sport iniciou nesta segunda-feira (01), a fase de registros das chapas que participarão da eleição do clube. O processo se estende até sexta-feira (05) e marca o início da definição do novo presidente rubro-negro, após a renúncia de Yuri Romão ao cargo.
O pleito está marcado para o dia 15 de dezembro, na sede social do Clube, das 8h às 18h, com votação direta, secreta e presencial, como determina o estatuto do Sport. Já a posse do próximo presidente do Sport acontece no dia 19/12.
As chapas têm até a próxima sexta-feira (5), às 18h, para apresentar oficialmente seus candidatos ao Executivo do clube. Neste momento, três nomes seguem como principais pré-candidatos na disputa pela presidência, são eles: Severino Otávio (Branquinho), Matheus Souto Maior e Paulo Bivar.
Após a apresentação de todos os nomes, a eleição entrará em uma nova etapa, a análise das documentações pela Comissão Eleitoral.
Calendário eleitoral
Publicações e preparação:
27 a 29/11: Publicação do edital de convocação
28/11: Divulgação da lista de sócios aptos a votar e ser votados
Registro e análise de chapas:
01 a 05/12 (até 18h): Registro das chapas
06/12: Análise da documentação pela Comissão Eleitoral
08/12: Prazo para correção de irregularidades
09/12: Decisão final da Comissão
10/12: Publicação das chapas homologadas
Organização interna:
Até 05/12: Definição dos membros das mesas receptoras
Dia da eleição (15/12):
07h45: Termo de abertura
08h às 18h: Votação
18h15: Início da apuração e envio da ata
Até 23h59: Proclamação do resultado
Recursos:
16/12 (até 18h): Prazo inicial para recursos
16/12 (até 23h59): Decisão do Presidente do Conselho
17/12 (até 18h): Recurso ao Conselho Deliberativo
18/12 (até 18h): Decisão final do Conselho em sessão virtual
Posse:
18/12: Publicação do edital de posse
19/12: Posse do Presidente e Vice-Presidente Executivo