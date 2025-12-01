Sport inicia cronograma de pagamentos da Recuperação Judicial

De acordo com o clube, mais de 160 credores foram contemplados; plano prevê reestruturação financeira e possibilidade futura de SAF

Recife, PE, 31/08/2025 - SPORT X VASCO - Na noite deste domingo(31), a equipe do Sport recebeu a equipe do Vasco pelo Campeonato Brasileiro da Serie A 2025 no estádio da Ilha do Retiro. (Rafael Vieira)

O Sport deu início, na última sexta-feira (28), ao pagamento dos credores trabalhistas incluídos no Plano de Recuperação Judicial, homologado no dia 28 de outubro. De acordo com o clube, mais de 160 credores dessa categoria receberam a primeira parcela do acordo, cumprindo o cronograma legal que determina a quitação desse tipo de débito em até um ano. O valor repassado corresponde à primeira das 12 parcelas obrigatórias.

O grupo contemplado nesta etapa inclui funcionários, ex-funcionários e participantes da campanha de mediação realizada em 2024. Entre os pagamentos efetuados, parte dos credores já havia recebido 80% dos valores a que tinham direito por meio da campanha de mediação, restando agora o repasse dos 20% finais.

Também foram contemplados funcionários ativos com valores de até R$ 3.500, além de credores que receberam parcelas que variam entre R$ 300 e R$ 30 mil. O Plano de Recuperação também contempla outras categorias de credores, como quirografários, microempresas e empresas de pequeno porte, totalizando cerca de 600 pessoas. Para essas classes, os pagamentos ocorrerão de acordo com o período de carência e demais condições definidas e aprovadas em assembleia.

Passivo deve ser reduzido em 80%

Segundo o Sport, o Plano de Recuperação Judicial incide diretamente sobre o passivo do clube, que deve ser reduzido em aproximadamente 80%. A administração rubro-negra destaca que o processo faz parte de uma reestruturação mais ampla, que inclui reorganização administrativa, gestão eficiente de ativos, possibilidade de parcerias estratégicas e, futuramente, a constituição de uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF).

Paralelamente, o clube afirma que segue trabalhando na regularização do passivo fiscal, com adesão à transação tributária federal e a um recente parcelamento firmado com a Prefeitura do Recife, fortalecendo sua saúde financeira.

Nova fase sob supervisão judicial

A homologação do Plano representa o reconhecimento do Poder Judiciário de que o documento atende aos requisitos legais e demonstra viabilidade econômica. A partir desta etapa, o Sport passa para um novo ciclo de execução e acompanhamento judicial, sob supervisão do administrador nomeado para o processo.

O principal objetivo da medida, reforça o clube, é garantir que suas atividades esportivas e sociais continuem funcionando de forma sustentável.