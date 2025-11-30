Sport: Branquinho questiona rescisão do contrato de bilheteria e critica pressa da gestão Yuri

Candidato pede movimento de transição e diz que decisão sobre a Imply deveria ser do próximo mandato

Severino Otávio, o Branquinho, ex-presidente do Sport (Arquivo)

Em meio ao processo eleitoral que se aproxima no Sport, o candidato à presidência, Branquinho, concedeu declarações contundentes sobre o momento político do clube e, sobretudo, sobre a decisão da atual gestão em rescindir de forma antecipada o contrato de bilheteria com a Imply para firmar acordo com a BaladAPP, mudança anunciada por um dos sócios da empresa, o cantor Gusttavo Lima.

Em entrevista ao Canal do Lucas Holanda, Branquinho destacou a necessidade de união em um período que classificou como dos mais delicados da história rubro-negra.

"Não tenho dúvida de que é preciso um movimento de transição, e, se for eleito, farei. O momento é tão difícil na história do Sport: esses desencontros políticos, a insatisfação da torcida, do associado, de todo mundo. Não é ter caído, é a maneira como caiu (…) Estou analisando, vamos conversar. Tem muito tempo ainda para a eleição, e vamos ver um entendimento melhor e, se não tiver, da minha parte eu garanto uma eleição limpa e entre rubro-negros, uma mesma família disputando um 'abacaxi'."

A fala do candidato ocorre no momento em que o presidente Yuri Romão, prestes a formalizar sua renúncia, tomou uma das últimas decisões à frente do clube: promover a troca da fornecedora do sistema de bilheteria.

A partir de 2026, o Sport terá o BaladAPP como nova ticketeria oficial. A mudança, no entanto, coloca o clube diante de uma rescisão contratual milionária. O pleito rubro-negro está marcado para o dia 15 de dezembro, três dias depois da saída prevista de Yuri Romão do principal cargo executivo do clube.

A Imply, empresa responsável atualmente pela operação de ingressos e cujo contrato iria até 2028, confirmou ao Diario de Pernambuco que o Sport solicitou a rescisão antecipada. Caso formalizada, a multa prevista é de R$ 20 milhões. Além disso, a empresa destacou investimentos recentes feitos na Ilha do Retiro, como a instalação de novas cadeiras e adiantamentos financeiros.

Ainda assim, o Sport anunciou que encerrará a parceria com a Imply em 31 de dezembro de 2025, alegando que a empresa não igualou a proposta apresentada por um terceiro, o que inviabilizou o exercício do direito de preferência previsto no contrato.

A BaladaAPP, nova parceira, assumirá os compromissos financeiros desta transição, incluindo R$ 1,55 milhão de multa contratual e R$ 2,7 milhões de antecipação de receita, totalizando R$ 4,2 milhões.

Para Branquinho, o movimento da atual gestão causa estranhamento, sobretudo pelo momento em que foi realizado.

"Foi estranho. Telefonei para ele (Yuri Romão), conversei sobre isso, pedi que ele me mandasse os dois contratos. Não vou entrar no mérito das empresas porque não tenho conhecimento se uma é melhor do que a outra. Estranhei que a pessoa, na medida em que está saindo, rescinda o contrato", analisou.

"Se o contrato, segundo ele, terminava em 31 de dezembro, era só esperar terminar. Por que rescindir agora? Por que não deixar que eu ou outros que fossem eleitos tomassem a decisão? Confesso que estranhei. Ele ficou de mandar os contratos e vou analisar. Vou voltar a conversar com as pessoas que me colocaram para mostrar que não estou de acordo com isso", completou.

O candidato reforçou ainda que a pressa da decisão levanta dúvidas sobre critérios e transparência.

"Eu estou disposto. Vou analisar o que está acontecendo no Sport. Por que essa pressa de rescindir contrato com uma empresa? Não estou analisando a empresa em si, mas é estranho fazer uma eleição no dia 15 de dezembro e, no dia 27 de novembro, você rescindir para fechar com outra, sem que as pessoas que estavam envolvidas nessa costura de tentar resolver a questão do Sport tivessem conhecimento."