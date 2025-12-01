Negócio milionário: Sport fecha venda de zagueiro Riquelme para o Botafogo
Publicado: 01/12/2025 às 12:54
Riquelme, zagueiro do Sport (Paulo Paiva/Sport Recife)
Negócio milionário. O Sport acertou a venda do zagueiro Riquelme ao Botafogo por 1,3 milhão de dólares, aproximadamente R$ 7 milhões. Com 18 anos, o defensor assinou contrato de quatro anos com o clube carioca, válido até o fim de 2029. A informação foi dada pelo jornalista Venê Casagrande.
O jovem zagueiro ganhou destaque em junho, ao ser campeão invicto da MadCup, torneio internacional sub-19 disputado na Espanha. Capitão da equipe rubro-negra, Riquelme liderou a defesa menos vazada da competição e foi eleito craque do torneio, desempenho que chamou a atenção do clube carioca e acelerou o interesse na contratação.
Pelo profissional, o zagueiro atuou em apenas duas partidas, contra Atlético-MG e Flamengo.