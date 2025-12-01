Negócio milionário: Sport fecha venda de zagueiro Riquelme para o Botafogo

Riquelme, zagueiro do Sport (Paulo Paiva/Sport Recife)

Negócio milionário. O Sport acertou a venda do zagueiro Riquelme ao Botafogo por 1,3 milhão de dólares, aproximadamente R$ 7 milhões. Com 18 anos, o defensor assinou contrato de quatro anos com o clube carioca, válido até o fim de 2029. A informação foi dada pelo jornalista Venê Casagrande.

Pelo acordo, o Botafogo ficará com 70% dos direitos econômicos do jogador, enquanto o Sport mantém 30%. O valor da negociação será utilizado para quitar pendências do Leão junto ao clube carioca, incluindo o restante da dívida referente à compra de 60% dos direitos do atacante Carlos Alberto, por R$ 15 milhões, no início da temporada. O atleta atualmente está emprestado ao Cuiabá e possui contrato com o Leão até dezembro de 2028.

O jovem zagueiro ganhou destaque em junho, ao ser campeão invicto da MadCup, torneio internacional sub-19 disputado na Espanha. Capitão da equipe rubro-negra, Riquelme liderou a defesa menos vazada da competição e foi eleito craque do torneio, desempenho que chamou a atenção do clube carioca e acelerou o interesse na contratação.

Pelo profissional, o zagueiro atuou em apenas duas partidas, contra Atlético-MG e Flamengo.