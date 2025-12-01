Após mês zerado, Sport encara Bahia e Grêmio em sua despedida da Serie A de 2025
Em novembro, o Sport perdeu os sete jogos que disputou na Série A do Brasileiro
Publicado: 01/12/2025 às 10:54
Lucas Lima, camisa 10 do Sport (Paulo Paiva/Sport Recife)
O fim do sofrimento está perto. 2025 foi um ano para o torcedor do Sport esquecer. Com muitas dores de cabeças, complicações internas e desempenhos ruins, o Leão da Ilha foi trazendo ao longo dos meses uma frustração nova para os rubro-negros. Nesta primeira semana de dezembro, todo o calendário do Sport chega ao final, botando fim a um ano trágico para história do clube.
Novembro do Sport
1. Flamengo 3 x 0 Sport
2. Sport 0 x 2 Juventude
3. Sport 2 x 4 Atlético-MG
4. Sport 1 x 5 Flamengo
5. Botafogo 3 x 2 Sport
6. Sport 1 x 3 Vitória
7. Santos 3 x 0 Sport
Para a finalização do ano, ainda restam duas partidas para o Sport na Série A do Brasileiro. O time rubro-negro enfrenta o Bahia na próxima quarta-feira (03) e o Grêmio no domingo (07), fechando a participação na primeira divisão de 2025.
Na reta final do campeonato, o clássico de maiores campeões do Nordeste acontece na próxima quarta e a rivalidade segue enorme, porém as fases de ambos os times são opostas no torneio. Enquanto o Sport foi rebaixado, em um dos seus piores anos da história da Série A do Brasileiro, o Bahia segue brigando na parte de cima da tabela, já classificado para a pré-libertadores e em busca da classificação direta.
Devido a possibilidade de conquistar uma vaga direta na maior competição das Américas, o Bahia irá com todas as forças para a partida, prometendo trazer enormes dificuldades para o Sport que não vence há 14 jogos. Além disso
Já no final de semana, o Sport enfrenta o Grêmio pela última rodada da Série A de 2025, um dos únicos dois times que o Leão da Ilha venceu no Campeonato. A partida poderá ser apenas completar o calendário, já que ambas as equipes já tem seus futuros concretizados. O time gaúcho, atualmente tem 96,3% de chance de conquistar a vaga na Sulamericana de 2026, segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais.