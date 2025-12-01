Após mês zerado, Sport encara Bahia e Grêmio em sua despedida da Serie A de 2025

Lucas Lima, camisa 10 do Sport (Paulo Paiva/Sport Recife)

O fim do sofrimento está perto. 2025 foi um ano para o torcedor do Sport esquecer. Com muitas dores de cabeças, complicações internas e desempenhos ruins, o Leão da Ilha foi trazendo ao longo dos meses uma frustração nova para os rubro-negros. Nesta primeira semana de dezembro, todo o calendário do Sport chega ao final, botando fim a um ano trágico para história do clube.

Além de todas as complicações durante todos os meses de 2025, o Sport não poderia deixar de terminar o ano de outra forma. Em novembro, o Leão da Ilha realizou sete partidas e saiu derrotado de todas elas, sofrendo 23 gols (média de mais de três gols por jogo) e marcando apenas seis. Além dos resultados dentro de campo, o penúltimo mês do ano também marcou a renúncia oficial do ex-presidente Yuri Romão.

Novembro do Sport

1. Flamengo 3 x 0 Sport

2. Sport 0 x 2 Juventude

3. Sport 2 x 4 Atlético-MG

4. Sport 1 x 5 Flamengo

5. Botafogo 3 x 2 Sport

6. Sport 1 x 3 Vitória

7. Santos 3 x 0 Sport

Para a finalização do ano, ainda restam duas partidas para o Sport na Série A do Brasileiro. O time rubro-negro enfrenta o Bahia na próxima quarta-feira (03) e o Grêmio no domingo (07), fechando a participação na primeira divisão de 2025.

Na reta final do campeonato, o clássico de maiores campeões do Nordeste acontece na próxima quarta e a rivalidade segue enorme, porém as fases de ambos os times são opostas no torneio. Enquanto o Sport foi rebaixado, em um dos seus piores anos da história da Série A do Brasileiro, o Bahia segue brigando na parte de cima da tabela, já classificado para a pré-libertadores e em busca da classificação direta.

Devido a possibilidade de conquistar uma vaga direta na maior competição das Américas, o Bahia irá com todas as forças para a partida, prometendo trazer enormes dificuldades para o Sport que não vence há 14 jogos. Além disso

Já no final de semana, o Sport enfrenta o Grêmio pela última rodada da Série A de 2025, um dos únicos dois times que o Leão da Ilha venceu no Campeonato. A partida poderá ser apenas completar o calendário, já que ambas as equipes já tem seus futuros concretizados. O time gaúcho, atualmente tem 96,3% de chance de conquistar a vaga na Sulamericana de 2026, segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais.



